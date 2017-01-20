聯發科新興市場尋成長動能

2017-01-20

〔記者卓怡君／台北報導〕近期外資看淡聯發科上半年表現，主要因新興市場手機需求減緩，中國市場也走弱，對此，聯發科（2454）副董事長謝清江（見圖，記者方賓照攝）表示，新興市場將是聯發科今年成長主要動能，出貨占比將首度突破50％，原本年初客戶拉貨就會放緩，和去年相仿，至於中國市場雖相對成熟，但今年可期待升級與換機潮帶動的微幅成長。

聯發科將在下週舉行法說會，近期外資對於聯發科上半年表現看法保守，謝清江指出，聯發科去年在印度拿下30％的市占率，今年在新興市場市占率將再成長，去年新興市場占出貨比重約40％至50％，今年比重將首度突破50％大關；至於新興市場智慧型手機出貨偏向中低階機種，影響產品結構組合，謝清江強調，這是市場潮流，聯發科就是順應市場。

近期高通反壟斷官司不斷，聯發科是否有機會受惠轉單，謝清江認為，重要的是靠自己，讓產品更好，聯發科高階旗艦產品X30晶片將於本季量產，最近晶片缺貨情況也紓解，僅有MT6750供應依舊相當吃緊，期許今年表現比去年好，每項產品皆可成長。