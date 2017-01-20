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凱美溢價23% 收購大毅45％股權
2017-01-20
〔記者陳柔蓁／台北報導〕加強被動元件布局，鋁質電解電容廠凱美（5317）將用24.76元、溢價23％代價，收購電阻廠大毅（2478）45％股份，公開收購期間為1月20日上午9點至2月23日下午3點半。
凱美預定收購大毅最高數量為大毅7900萬餘股，金額19.57億元，資金來自自有與借貸。
凱美總經理翁啟勝表示：「被動元件面臨激烈競爭，智寶、凱美、大毅的客戶屬性相同但重疊率低，3家公司合作將成為被動元件完整世界版圖。收購價24.76元是大毅去年第三季的淨值，溢價超過兩成則展現凱美的誠意，收購所得全部股份，支持江財寶繼續擔任大毅董事長。
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