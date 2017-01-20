台紙監察人提案 解任董座簡鴻文
〔記者李靚慧／台北報導〕積極轉型的老牌造紙業者台紙（1902），經營團隊突爆內鬨，監察人陳如舜昨日提案，以「職責怠惰」、「違反公司治理」兩大理由，於3月13日召開2017年第一次股東臨時會，將現任董事長簡鴻文（見圖，資料照）做為法人代表的董事席次解任。對此，至昨晚截稿前，記者仍無法取得簡鴻文的回應。
被控職責怠惰、違反治理
不過，台紙3年前董監改選時，董事席次原為9席董事、3席監察人；這兩年大股東張伯鴻家族陸續辭去2席董事、1席監察人後，3月13日若再解除簡鴻文代表的和高山投資公司席次，就達3分之1董事辭任，面臨董監補選的問題。
台紙總經理余美玲昨解釋，召開股東臨時會是「不得不」的決定。余美玲指出，3年多前，簡鴻文獲得董事們的支持，出任董事長，是因為他當時以「家族做造紙機械，對造紙非常清楚、了解」，自認可以一一克服台紙的缺點與困境，他當時也承諾會好好經營台紙，但到目前為止，「並未做到此承諾」。
余美玲表示，台紙原為總經理制，但簡鴻文上任後，主導變更為董事長制，相關簽核、決策均需由董事長決定；而董事會去年決議停止漿紙業務，轉型為化工廠，在此關鍵時刻，原本極度需要董事長針對公司大方向、願景的訂定，甚至出面執行，簡鴻文卻總在關鍵時刻「神隱」。
股東臨時會召開的引爆點在於，台紙在去年董事會中，已決定今年1月20日舉行例行董事會，討論因新營廠漿紙產線停產造成的資產減損，以及106年度預算；但因有感於簡鴻文怠惰職責，董事會中4席董事共同提案，希望解任董事之一的「和高山國際投資公司」，並解除該公司指派的法人代表簡鴻文之董事職務。
簡鴻文取消今日董事會
不過，董事長簡鴻文否決了董事們的提案，更在昨日透過兆豐體系發文給台紙董事，直接取消今日的董事會，讓監察人決議依法召開股東臨時會，由股東會來解除簡鴻文及其法人的董事席次。簡鴻文目前擔任兆豐證券董事長，還是券商公會理事長。
據了解，目前台紙的7席董事及2席監察人中，4董1監都有解任簡鴻文的共識，但仍有2董1監支持簡鴻文。簡鴻文的可控制股權約17％至18％，至於支持解任簡鴻文的董事們可控制股權，余美玲透露，「比他多很多」。
台紙原訂今年進行董監改選，在3月13日解除該董事席次後，是否需要提前進行董監改選，余美玲表示，將由未來的6席董事決定。
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