| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 財經

羅斯︰中國保護主義最嚴重

2017-01-20

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商務部長提名人羅斯週三（18日）在國會參議院聽證會上砲轟，中國是「保護主義最嚴重」的大型經濟體，具有高關稅及其他非關稅貿易壁壘，尤其中國國有企業接受政策性的不公平補貼問題亟待解決，近3分之1雖從未獲利，卻把過剩產能向世界傾銷，如鋼、鋁等產品，他矢言將對這些進口產品課徵反補貼稅。

中國週四回應美方批評，則大玩兩面手法。一方面，中國商務部發言人孫繼文表示，中方願和美國新政府合作，推動中美經貿關係穩定健康發展，「中美經貿合作合則兩利，鬥則兩傷」，期能透過對話與合作解決分歧。另方面，中共黨媒《環球日報》以中、英文發表「國族主義式」的社評強烈回擊，稱一旦川普開打貿易戰，由於美國經濟實力更強，中國的損失或可能會大於美國，但「損失再大中國也會奉陪」。

該社評指出，現代史貿易戰中極少僅單方豎白旗的情形，「川普團隊如何能指望中國對他們不戰而降」，並點名兩國貿易戰之下美國飛機製造商波音公司和棉花、小麥和大豆等農產品，都將成為最大買家中國的報復對象。去年11月《環球日報》也曾訴諸類似威脅，稱中國一定會展開報復行動，包括抽走波音公司的飛機訂單、重擊美國汽車和iPhone手機等銷售，讓美國大豆、玉米從中國絕跡。

川普週五將宣誓就任美國總統，他過去屢次威脅可對中國重課45%的懲罰性關稅、宣布中國為「匯率操縱國」。川普顧問史卡拉穆奇週三也向英國廣播公司（BBC）表示，若川普上任後對中國進口產品實施懲罰性關稅，中國報復反擊，那中方遭受的損失將「遠遠超出」美國。

美國商務部長提名人羅斯在國會聽證會表示，美國商務部考慮「主動」對中國鋼、鋁等產品課徵反傾銷稅及反補貼稅，不必依賴民間產業申訴，以縮短實施時間；他矢言讓美國企業在面臨中國進口產品競爭及在中國經商時，有公平競爭環境，對傾銷產品「嚴厲懲罰」。

此外，羅斯說，美國和墨西哥、加拿大重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），將是川普政府「非常、非常優先」的議題。

廣告
  • 美國商務部長提名人羅斯在參議院聽證會上抨擊，中國具有高關稅及其他非關稅貿易壁壘，是「保護主義最嚴重」的大型經濟體。（美聯社）

    美國商務部長提名人羅斯在參議院聽證會上抨擊，中國具有高關稅及其他非關稅貿易壁壘，是「保護主義最嚴重」的大型經濟體。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 羅斯 美國
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：羅斯︰中國保護主義最嚴重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.