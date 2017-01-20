羅斯︰中國保護主義最嚴重

2017-01-20

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商務部長提名人羅斯週三（18日）在國會參議院聽證會上砲轟，中國是「保護主義最嚴重」的大型經濟體，具有高關稅及其他非關稅貿易壁壘，尤其中國國有企業接受政策性的不公平補貼問題亟待解決，近3分之1雖從未獲利，卻把過剩產能向世界傾銷，如鋼、鋁等產品，他矢言將對這些進口產品課徵反補貼稅。

中國週四回應美方批評，則大玩兩面手法。一方面，中國商務部發言人孫繼文表示，中方願和美國新政府合作，推動中美經貿關係穩定健康發展，「中美經貿合作合則兩利，鬥則兩傷」，期能透過對話與合作解決分歧。另方面，中共黨媒《環球日報》以中、英文發表「國族主義式」的社評強烈回擊，稱一旦川普開打貿易戰，由於美國經濟實力更強，中國的損失或可能會大於美國，但「損失再大中國也會奉陪」。

該社評指出，現代史貿易戰中極少僅單方豎白旗的情形，「川普團隊如何能指望中國對他們不戰而降」，並點名兩國貿易戰之下美國飛機製造商波音公司和棉花、小麥和大豆等農產品，都將成為最大買家中國的報復對象。去年11月《環球日報》也曾訴諸類似威脅，稱中國一定會展開報復行動，包括抽走波音公司的飛機訂單、重擊美國汽車和iPhone手機等銷售，讓美國大豆、玉米從中國絕跡。

川普週五將宣誓就任美國總統，他過去屢次威脅可對中國重課45%的懲罰性關稅、宣布中國為「匯率操縱國」。川普顧問史卡拉穆奇週三也向英國廣播公司（BBC）表示，若川普上任後對中國進口產品實施懲罰性關稅，中國報復反擊，那中方遭受的損失將「遠遠超出」美國。

美國商務部長提名人羅斯在國會聽證會表示，美國商務部考慮「主動」對中國鋼、鋁等產品課徵反傾銷稅及反補貼稅，不必依賴民間產業申訴，以縮短實施時間；他矢言讓美國企業在面臨中國進口產品競爭及在中國經商時，有公平競爭環境，對傾銷產品「嚴厲懲罰」。

此外，羅斯說，美國和墨西哥、加拿大重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），將是川普政府「非常、非常優先」的議題。