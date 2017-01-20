羅斯︰中國保護主義最嚴重
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國商務部長提名人羅斯週三（18日）在國會參議院聽證會上砲轟，中國是「保護主義最嚴重」的大型經濟體，具有高關稅及其他非關稅貿易壁壘，尤其中國國有企業接受政策性的不公平補貼問題亟待解決，近3分之1雖從未獲利，卻把過剩產能向世界傾銷，如鋼、鋁等產品，他矢言將對這些進口產品課徵反補貼稅。
中國週四回應美方批評，則大玩兩面手法。一方面，中國商務部發言人孫繼文表示，中方願和美國新政府合作，推動中美經貿關係穩定健康發展，「中美經貿合作合則兩利，鬥則兩傷」，期能透過對話與合作解決分歧。另方面，中共黨媒《環球日報》以中、英文發表「國族主義式」的社評強烈回擊，稱一旦川普開打貿易戰，由於美國經濟實力更強，中國的損失或可能會大於美國，但「損失再大中國也會奉陪」。
該社評指出，現代史貿易戰中極少僅單方豎白旗的情形，「川普團隊如何能指望中國對他們不戰而降」，並點名兩國貿易戰之下美國飛機製造商波音公司和棉花、小麥和大豆等農產品，都將成為最大買家中國的報復對象。去年11月《環球日報》也曾訴諸類似威脅，稱中國一定會展開報復行動，包括抽走波音公司的飛機訂單、重擊美國汽車和iPhone手機等銷售，讓美國大豆、玉米從中國絕跡。
川普週五將宣誓就任美國總統，他過去屢次威脅可對中國重課45%的懲罰性關稅、宣布中國為「匯率操縱國」。川普顧問史卡拉穆奇週三也向英國廣播公司（BBC）表示，若川普上任後對中國進口產品實施懲罰性關稅，中國報復反擊，那中方遭受的損失將「遠遠超出」美國。
美國商務部長提名人羅斯在國會聽證會表示，美國商務部考慮「主動」對中國鋼、鋁等產品課徵反傾銷稅及反補貼稅，不必依賴民間產業申訴，以縮短實施時間；他矢言讓美國企業在面臨中國進口產品競爭及在中國經商時，有公平競爭環境，對傾銷產品「嚴厲懲罰」。
此外，羅斯說，美國和墨西哥、加拿大重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），將是川普政府「非常、非常優先」的議題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國
- 自由廣場》泰豐不管桃園人有多火？
- 羅斯宰綠衫軍 助尼克除衰運
- 金黃討喜 花壇茂谷柑超搶市
- 返鄉塞車 小年夜下午「最有感」
- 三級棒球怪象 捕手只是傳令兵
- 朵朵小語 憂慮的解藥
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 電力大戶多花錢認購綠電 彰縣竟出現這種特別戶
- （雲林）Ｑ版戰甲素還真 4米高花燈亮相
- 《酷寒潮裝》1
- 花在彰化 來去溪州、田尾走春
- Rain金泰希花3.8萬教堂完婚
- 首例！硬要出港避風 漁船挨罰
- 求公平 年金採計薪資擬拉長為15年
- 盧廣仲升格戲劇咖 啵到見紅
- 林依晨預約狗年生娃
- 手機玻璃保護貼 價差逾10倍
- 《2017春妝6大趨勢》6 透明光澤 妍頰百變
- "真的結婚言承旭" 林志玲嬌羞回答....
- 賴銘偉K歌正嗨 男男竟然疊對疊
- 萬巒吊橋3D彩繪 有趣又刺激
- 水公司代管 高地集合住宅供水有解
- 洗腎洗到手腫發黑 可能是中心靜脈阻塞
- 人力仲介兩手賺 毒控邊緣人榨乾
- 鍾承翰老練甜吻 曾沛慈分心
- 學童想去屏東玩 賣粿籌旅費
- 李李仁跳船險滅頂 拒拍危險戲
- 《2017春妝6大趨勢》2 療癒花漾漸層
- 挑戰百岳追夢 癌嬤重生
- 仁德春遊 觀光工廠送好禮
- 高雄海產店傳槍響 老闆左手中彈
- 取締盜砂石曾被嗆 河川局駐衛警家前遇襲
- 每年砍1％ 調降所得替代率要花15年
- 社論》把川普對台灣的利益極大化
- 天天嗑火鍋、海鮮 女罹急性胰臟炎險送命
- 裝置藝術 今晚點亮竹市護城河
- 消防「毒﹜班長 作法驅魔又偷車
標題：羅斯︰中國保護主義最嚴重
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email