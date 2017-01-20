〈台股青紅燈〉政策是想逼死誰?
為了刺激成交量，這一、兩年主管機關想盡辦法，要讓資金進場，先是推出現股當沖，本週定期定額買股也正式上路，接下來立法院新會期還要通過現股當沖降稅一半。我們肯定政府拯救成交量的初衷，但請別忘了與市場溝通，閉門造車的下場，就是政策美意成為票房毒藥，造就一波波市場的犧牲者。
某家券商主管近期在做去年度的年終報告時很感慨，去年客戶違約交割的人數大增，最慘的是，全都是小額違約，追究原因，都是因為現股當沖所致，有時候幾萬元對大戶來說不算什麼，但對手頭只有幾十萬元在股市操作的散戶來說，這樣幾萬幾萬一直虧下來，早晚就要從市場裸退。其中一個案例就是某散戶現股當沖24張，就賠了24萬元，最後只好違約交割。
再來講這週推出的新政策定期定額買股，開辦以來，檯面上只有兩、三家券商積極配合，但其實券商心知肚明，這個政策是把風險轉嫁給券商，就有券商認為，如果投資人只買個50、100股，剩下的不足額都要券商自己進場買，而且多買的部分兩天內要沖銷，等於這兩天股票的風險都要券商自己承擔，如果是買大立光（3008），可能股價波動一天就上百元，有哪個券商可以陪著這樣玩？
所以大家看到現在配合政策開辦的券商，幾乎都是讓投資人定期定額買ETF，而不是買股票，除了券商不想成為大股東出貨的對象外，這項政策對券商來說吃力不討好，光是大立光一股就要4000元，投資人如果定期定額5000元扣款，1個月只能買到1.25股，券商想避風險得湊到800人，到時候還要專人分配股票，想到就頭皮發麻。
眼看當沖降稅下個月就要在立法院通過，這種鼓勵短線的作法，只會讓散戶更快陣亡，所以請不要再拿出「量增可以發現市場真實價格」這種冠冕堂皇的話來欺瞞散戶，請走出象牙塔，看看市場到底需要的是什麼，別讓美意成了惡意！（無尺碼）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國
- 自由廣場》泰豐不管桃園人有多火？
- 羅斯宰綠衫軍 助尼克除衰運
- 金黃討喜 花壇茂谷柑超搶市
- 返鄉塞車 小年夜下午「最有感」
- 三級棒球怪象 捕手只是傳令兵
- 朵朵小語 憂慮的解藥
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 電力大戶多花錢認購綠電 彰縣竟出現這種特別戶
- （雲林）Ｑ版戰甲素還真 4米高花燈亮相
- 《酷寒潮裝》1
- 花在彰化 來去溪州、田尾走春
- Rain金泰希花3.8萬教堂完婚
- 首例！硬要出港避風 漁船挨罰
- 求公平 年金採計薪資擬拉長為15年
- 盧廣仲升格戲劇咖 啵到見紅
- 林依晨預約狗年生娃
- 手機玻璃保護貼 價差逾10倍
- 《2017春妝6大趨勢》6 透明光澤 妍頰百變
- "真的結婚言承旭" 林志玲嬌羞回答....
- 賴銘偉K歌正嗨 男男竟然疊對疊
- 萬巒吊橋3D彩繪 有趣又刺激
- 水公司代管 高地集合住宅供水有解
- 洗腎洗到手腫發黑 可能是中心靜脈阻塞
- 人力仲介兩手賺 毒控邊緣人榨乾
- 鍾承翰老練甜吻 曾沛慈分心
- 學童想去屏東玩 賣粿籌旅費
- 李李仁跳船險滅頂 拒拍危險戲
- 《2017春妝6大趨勢》2 療癒花漾漸層
- 挑戰百岳追夢 癌嬤重生
- 仁德春遊 觀光工廠送好禮
- 高雄海產店傳槍響 老闆左手中彈
- 取締盜砂石曾被嗆 河川局駐衛警家前遇襲
- 每年砍1％ 調降所得替代率要花15年
- 社論》把川普對台灣的利益極大化
- 天天嗑火鍋、海鮮 女罹急性胰臟炎險送命
- 裝置藝術 今晚點亮竹市護城河
- 消防「毒﹜班長 作法驅魔又偷車
標題：〈台股青紅燈〉政策是想逼死誰?
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email