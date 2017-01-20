| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 財經

〈台股青紅燈〉政策是想逼死誰?

2017-01-20

為了刺激成交量，這一、兩年主管機關想盡辦法，要讓資金進場，先是推出現股當沖，本週定期定額買股也正式上路，接下來立法院新會期還要通過現股當沖降稅一半。我們肯定政府拯救成交量的初衷，但請別忘了與市場溝通，閉門造車的下場，就是政策美意成為票房毒藥，造就一波波市場的犧牲者。

某家券商主管近期在做去年度的年終報告時很感慨，去年客戶違約交割的人數大增，最慘的是，全都是小額違約，追究原因，都是因為現股當沖所致，有時候幾萬元對大戶來說不算什麼，但對手頭只有幾十萬元在股市操作的散戶來說，這樣幾萬幾萬一直虧下來，早晚就要從市場裸退。其中一個案例就是某散戶現股當沖24張，就賠了24萬元，最後只好違約交割。

再來講這週推出的新政策定期定額買股，開辦以來，檯面上只有兩、三家券商積極配合，但其實券商心知肚明，這個政策是把風險轉嫁給券商，就有券商認為，如果投資人只買個50、100股，剩下的不足額都要券商自己進場買，而且多買的部分兩天內要沖銷，等於這兩天股票的風險都要券商自己承擔，如果是買大立光（3008），可能股價波動一天就上百元，有哪個券商可以陪著這樣玩？

所以大家看到現在配合政策開辦的券商，幾乎都是讓投資人定期定額買ETF，而不是買股票，除了券商不想成為大股東出貨的對象外，這項政策對券商來說吃力不討好，光是大立光一股就要4000元，投資人如果定期定額5000元扣款，1個月只能買到1.25股，券商想避風險得湊到800人，到時候還要專人分配股票，想到就頭皮發麻。

眼看當沖降稅下個月就要在立法院通過，這種鼓勵短線的作法，只會讓散戶更快陣亡，所以請不要再拿出「量增可以發現市場真實價格」這種冠冕堂皇的話來欺瞞散戶，請走出象牙塔，看看市場到底需要的是什麼，別讓美意成了惡意！（無尺碼）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股青紅燈 現股當沖
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈台股青紅燈〉政策是想逼死誰?


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.