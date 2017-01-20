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葉倫：未來每年將會升息好幾次
2017-01-20
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫表示，美國經濟已經「靠近」聯準會目標，提供動力開始削減超寬鬆措施，預計2019年底前，每年將會升息「幾次」，並兩度強調聯準會的無黨派立場。
葉倫談話刺激美元掀起一波漲勢，美國公債殖利率也創下一個月內最大漲幅，投資人認為葉倫對美國經濟的自信描述，使聯準會更進一步升息的前景增加；週三美國10年期公債殖利率上漲10個基點至2.42%，衡量美元對一籃子貨幣的美元指數上漲1.05%，至101.31。
葉倫在美國舊金山向聯邦聯誼會（Commonwealth Club）演講時指出，「美國經濟正接近充分就業，且通膨也正朝向我們的目標邁進」，她表示，逐步降低貨幣政策的支撐是合理的，至於下次升息時間要看未來幾個月經濟的實際走向。
聯準會去年12月會議後宣布升息一碼，並預期2017年升息速度將加快，將有三次、每次一碼的升息，葉倫在這次演講提到，「我和大多數同事」預期，在2019年底前，每年將會有「幾次」的升息。
葉倫重申，聯準會作為一個無黨派的機構，將只會對經濟發展做出反應，而不會受短期政治壓力的影響；即將在1月20日就任的美國總統當選人川普曾在選舉時，抨擊聯準會帶有政治偏見，並放話想換掉主席葉倫。
《華爾街日報》報導，川普新政可能與聯準會政策方針產生衝突，先前川普表示將透過減稅和政府支出使每年的經濟成長率提高到4%，這麼一來，可能讓通膨高出聯準會的2%目標，使聯準會不得不加快升息腳步來穩定物價，最後反而拖累經濟成長。
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