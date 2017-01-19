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中油總經理換將 劉晟熙回鍋

2017-01-19

〔記者黃佩君／台北報導〕中油高層人事大搬風！中油董事會上週通過由前副總、國光電力董事長劉晟熙回中油任總經理，原總經理陳綠蔚則接任國光電力董座，此外也敲定轉投資公司曄揚董事長由陳明輝接任。

中油上週召開董事會敲定人事案，今交接。劉晟熙歷任中油總工程處、天然氣事業部副執行長、液化石油氣事業部、油品行銷事業部執行長、副總，去年底甫接任轉投資公司國光電力董座，旋即又回中油任總經理。

中油表示，劉晟熙管理作風相當嚴明、行事低調，雖為工程背景，但歷練完整，能親上第一線溝通，面對中油各龐大事業部門，可提供「無死角」的管理角度。而原總經理陳綠蔚為2013年上任，本次也敲定轉任國光電力董座，但仍須經國光電力董事會通過。此外董事會也通過副總陳明輝接任轉投資公司曄揚董事長。

曄揚為中油目前石化高值化主力公司，為中油與日商KHNC及兆豐合資公司，主攻石化高值化原料，預計2019起年產18萬噸INA及2.1萬噸丁烯三聚物。而另一轉投資公司、台灣最大油輪公司環能海運，則在去年底由行政院核定民進黨前立委郭玟成接任董座。

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  • 中油上週召開董事會，高層人事大搬風，今天交接。圖為中油高雄廠。（資料照）

    中油上週召開董事會，高層人事大搬風，今天交接。圖為中油高雄廠。（資料照）

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