新光三越跨足電子商務 3月出擊
2017-01-19
〔記者卓怡君／台北報導〕經過多年籌劃，台灣百貨龍頭新光三越3月正式揮軍電子商務，實體百貨霸主跨入電子商務將引發產業大地震，新光三越執行副總經理吳昕陽表示，有別於一般電商網站拚價格，新光三越將為消費者創造更多「價值」，鎖定Beauty事業，要給消費者耳目一新的感受。
因暖冬效應顯著，去年第四季百貨營運相對辛苦，再加上去年多次颱風假，新光三越去年全年業績787億元，年減0.7%，今年新光三越年營收目標800億元，並以「首次落地」策略引進更多全新商品，提高吸引力與競爭力。
去年吳昕陽大膽顛覆傳統，發動信義計畫區百貨革命，把A11館最珍貴的一樓整個翻轉，撤掉一半化妝品專櫃，引進特斯拉電動車與人氣甜點咖啡，讓百貨一樓變得新奇又有趣，光去年一年新光三越新增品牌就超過70家，吳昕陽指出，改變需要勇氣，這段時間以來，顧客反應優於預期，吸引到更多新的客層，不僅有效降低消費年齡，來店次數與消費力亦同步提升。
吳昕陽在前幾年就發現百貨出現結構性改變，積極引進餐飲名店帶領風潮，現在新光三越「星」光熠熠，擁有夜上海、鼎泰豐、添好運、Jamie’s Italian等多家米其林星級美食，新光三越獨家引進近300年歷史的義大利福里安花神咖啡（Caffe Florian）也將在2月底登場，今年新光三越預計再引進百家全新品牌，準備以創新模式營運。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 新光三越
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Women’s League agrees to reveal its finances
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 21日起交管 規劃徒步區、停車場
- 南庄康濟吊橋步道 破損如廢墟
- 助學14年 紡織業者白璨榮付出500萬
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 經歷罷免風波／花蔬理事主席 李順德五連霸
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 世新零分老師 道歉辭職
- 海洋拉娜解肌荒 模擬雲霧聚水作用
- 國民黨工騎車 衝入政院噴漆
- 葛林：川普調一中 不會拿台灣當籌碼
- 田亞霍額咚程予希 雙唇險失守
- 絕美婚紗照曝光?!金泰希今低調嫁Rain
- 澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉
- 自由廣場》改成及格制就能產出好律師？
- 桑梅絹歌聲動容 老人小孩都灑淚
- 新建土地公廟 600人接龍安座
- 奄美．琉球申請世遺 日下月提推薦函
- 農地變更工業區 地下廢棄物未清惹議
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 恩主公醫院 核醫設備上陣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 SEF invites ARATS to Kinmen Island
- 抓削客小黃 九份、瑞芳大執法
- 林昶佐、大支爆姊妹情 紐約私會為了...
- 歡樂宜蘭年暖身 異國佳餚先上菜
- 退休俸爭議 行政法院判郭冠英勝訴
- 自由廣場》〈北社評論〉從無人機發展論台灣高科技產業願景
- 年貨抽驗 南門市場億長御坊油燜筍不合格
- 企業家回饋鄉里 獎助六嘉弱勢生
- 蔡談出訪：中國很注意我們
- 網友殘忍直播解剖狗狗 竟只是想報復愛狗人士
- 何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？
- 台北電玩明開展 大秀VR強作
- 《小檔案》桃園鐵路地下化
- 婦聯會提訴願撇勞軍捐 政院駁回
- 崁頂焚化爐本週修復 春節清運OK
- 苗栗走春 風景區交管備戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新光三越跨足電子商務 3月出擊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分