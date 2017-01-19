新光三越跨足電子商務 3月出擊

2017-01-19

〔記者卓怡君／台北報導〕經過多年籌劃，台灣百貨龍頭新光三越3月正式揮軍電子商務，實體百貨霸主跨入電子商務將引發產業大地震，新光三越執行副總經理吳昕陽表示，有別於一般電商網站拚價格，新光三越將為消費者創造更多「價值」，鎖定Beauty事業，要給消費者耳目一新的感受。

因暖冬效應顯著，去年第四季百貨營運相對辛苦，再加上去年多次颱風假，新光三越去年全年業績787億元，年減0.7%，今年新光三越年營收目標800億元，並以「首次落地」策略引進更多全新商品，提高吸引力與競爭力。

去年吳昕陽大膽顛覆傳統，發動信義計畫區百貨革命，把A11館最珍貴的一樓整個翻轉，撤掉一半化妝品專櫃，引進特斯拉電動車與人氣甜點咖啡，讓百貨一樓變得新奇又有趣，光去年一年新光三越新增品牌就超過70家，吳昕陽指出，改變需要勇氣，這段時間以來，顧客反應優於預期，吸引到更多新的客層，不僅有效降低消費年齡，來店次數與消費力亦同步提升。

吳昕陽在前幾年就發現百貨出現結構性改變，積極引進餐飲名店帶領風潮，現在新光三越「星」光熠熠，擁有夜上海、鼎泰豐、添好運、Jamie’s Italian等多家米其林星級美食，新光三越獨家引進近300年歷史的義大利福里安花神咖啡（Caffe Florian）也將在2月底登場，今年新光三越預計再引進百家全新品牌，準備以創新模式營運。