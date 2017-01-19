| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
 首頁 > 財經

新光三越跨足電子商務 3月出擊

2017-01-19

〔記者卓怡君／台北報導〕經過多年籌劃，台灣百貨龍頭新光三越3月正式揮軍電子商務，實體百貨霸主跨入電子商務將引發產業大地震，新光三越執行副總經理吳昕陽表示，有別於一般電商網站拚價格，新光三越將為消費者創造更多「價值」，鎖定Beauty事業，要給消費者耳目一新的感受。

因暖冬效應顯著，去年第四季百貨營運相對辛苦，再加上去年多次颱風假，新光三越去年全年業績787億元，年減0.7%，今年新光三越年營收目標800億元，並以「首次落地」策略引進更多全新商品，提高吸引力與競爭力。

去年吳昕陽大膽顛覆傳統，發動信義計畫區百貨革命，把A11館最珍貴的一樓整個翻轉，撤掉一半化妝品專櫃，引進特斯拉電動車與人氣甜點咖啡，讓百貨一樓變得新奇又有趣，光去年一年新光三越新增品牌就超過70家，吳昕陽指出，改變需要勇氣，這段時間以來，顧客反應優於預期，吸引到更多新的客層，不僅有效降低消費年齡，來店次數與消費力亦同步提升。

吳昕陽在前幾年就發現百貨出現結構性改變，積極引進餐飲名店帶領風潮，現在新光三越「星」光熠熠，擁有夜上海、鼎泰豐、添好運、Jamie’s Italian等多家米其林星級美食，新光三越獨家引進近300年歷史的義大利福里安花神咖啡（Caffe Florian）也將在2月底登場，今年新光三越預計再引進百家全新品牌，準備以創新模式營運。

廣告
  • 新光三越獨家引進義大利花神咖啡館，預計在2月底開幕，圖為花神威尼斯本店。（新光三越提供）

    新光三越獨家引進義大利花神咖啡館，預計在2月底開幕，圖為花神威尼斯本店。（新光三越提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新光三越
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：新光三越跨足電子商務 3月出擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.