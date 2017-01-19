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美控高通壟斷市場 以專利授權打壓對手

2017-01-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕經過兩年調查，美國聯邦貿易委員會（FTC）週二（17日）向加州法院提告行動晶片大廠高通（Qualcomm），指控其專利授權業務使用「反競爭」的伎倆，不公平排擠競爭對手、迫使蘋果採用其獨家晶片以交換降低授權金，以非法維持本身在手機晶片市場上的壟斷地位。

受此衝擊，高通股價週二重挫4%。高通發出聲明，否認美國FTC有關其威脅不供應晶片、藉以收取不合理授權金的指控，稱會「強有力地」對這項訴訟提出異議；高通指出，相關指控根據「有缺陷」的法律理論，擬提出手機製造商具有利益和議價能力的看法。

FTC在訴狀中鉅細靡遺交代高通和蘋果達成的獨家供應協議細節，「高通認定競爭對手只要贏得蘋果的生意，就可能會變得更強，於是使用排他性（合約）來防止蘋果和高通對手合作，以及防止蘋果促進對手的效能改善」。

FTC指控，高通利用其在特定手機晶片市場上的供應優勢地位，向手機製造商實施「有償」的供應和授權條款，藉以弱化競爭對手；高通尋求授權的專利為業界已廣泛使用的標準基本專利，理當以公平、合理和非歧視性條款予以授權。

FTC指控，高通藉其獨佔優勢，仍維持對其他競爭者收取基頻處理器（baseband processor，或稱基頻晶片）的專利權金；當手機製造商使用非高通處理器時，高通等於「實際上」向這些企業收取稅金。基頻處理器為手機和其他行動裝置具有通訊功能的晶片，FTC認為高通專利授權的不當做法，迫使許多使用高通晶片的手機製造商支付許多沒有必要的專利權金，導致手機價格上漲。

上月南韓公平會以專利授權違反反壟斷法為由，重罰高通約1.03兆韓元（約8.54億美元），高通已表示將上訴。此外，高通也面臨歐盟、台灣的監管機構調查，台灣的聯發科、威盛電子等都是高通的競爭對手，在行動晶片市場上都受其特定專利授權方式的衝擊。

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  • 美國聯邦貿易委員會17日向加州法院提告高通，指控其專利授權業務使用「反競爭」的伎倆，不公平排擠競爭對手，以非法維持本身在手機晶片市場上的壟斷地位。（路透）

    美國聯邦貿易委員會17日向加州法院提告高通，指控其專利授權業務使用「反競爭」的伎倆，不公平排擠競爭對手，以非法維持本身在手機晶片市場上的壟斷地位。（路透）

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標題：美控高通壟斷市場 以專利授權打壓對手


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