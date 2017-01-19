台股青紅燈》郭董飲水冷暖自知

2017-01-19

在美、印等大國紛紛爭取投資、創造就業、力拚GDP數字下，中國面臨著經濟轉型困難、生產成本增加及資金外逃加速等多重壓力，幾年前才痛批富士康是低端代工的血汗工廠代表，近來卻是將富士康捧在手心，先是學者呼籲別讓富士康跑了，近來則是中國官方軟硬兼施，不准富士康跑了；中國態度的轉變，郭董恐是如人飲水、冷暖自知。

富士康對創造中國就業與GDP有多大貢獻？幾個數字就可看出來。富士康年營收達9700億人民幣，約等於華為、騰訊、阿里巴巴及百度等中國4大科技公司總和；富士康不只代工製造全球近4成消費電子產品，在中國擁有35家大型工廠、僱用超過百萬就業人口，且占中國出口總值近6%。有中國學者形容，假如鴻海集團將生產基地搬往印度或美國，那未來中國年輕人若想登天，連梯子也沒了。

中國正面臨經濟轉型的脆弱時刻，但民族意識卻相對高張。不只台商的郭董不准跑了，先前香港長和集團主席李嘉誠一連串「脫中入歐」的投資佈局改變，就被鋪天蓋地的言論圍剿；中國連自家人也不准跑，前陣子中國最大汽車玻璃業者福耀集團董事長曹德旺一席赴美投資的理由，就傷了強國人的玻璃心。

其實，商人無祖國、資金無國界，錢自然會流向最有利的地方；我國上市櫃滯留海外第3地獲利未匯回金額高達4.4兆元，光是鴻海停泊在開曼FOXCONN（FAR EAST）LIMITED獲利就達7000億餘元，就算中、美怎樣角力戰，郭董早自有盤算。（費特曼）