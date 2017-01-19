國際現場》東芝籌資 擬分拆快閃記憶體

2017-01-19

日本東芝公司（Toshiba）由於在美國的核電事業面臨數十億美元資產減記，正在考慮分拆營運良好的快閃記憶體事業，以籌募資金。東芝週三表示，分拆只是其中一個選項，目前仍尚未做出決定。日本經濟新聞稍早前引述消息報導，東芝可能出售快閃記憶體事業20%股權，以籌募3000億日圓（約27億美元）。

使用在智慧手機和固態硬碟（SSD）的快閃記憶體，在東芝廣泛事業版圖中屬於表現良好的業務。根據日經新聞報導，東芝核心的快閃記憶體事業可能一部份股權賣給美國威騰電子（WD），以及分拆後的新公司掛牌上市，都是在考慮的選項之一。受此消息激勵，東芝昨日在東京股市一度勁揚4.9%，終場收漲2.4%。東芝去年12月中旬意外傳出，其美國核電事業收購案恐因核電廠興建、成本透支，導致資產減記，美國銀行（BoA）分析師估計虧損恐達47億美元。

（編譯楊芙宜）