張國煒砸6億 買敦南樞苑2戶豪宅

2017-01-19

〔記者徐義平／台北報導〕就算高額持有稅重擊北市豪宅買氣，但仍有大咖掃貨。根據內政部實價網最新揭露資訊，去年11月，北市敦化南路一段豪宅「敦南樞苑」（見右圖，取自Google地圖）18、20樓各以2.94億、3.03億元成交；房仲業者表示，新豪宅主人為長榮航空前董座張國煒與其太太。

根據最新揭露資訊，18樓坪數約192.39坪，總價2.94億元，拆算每坪單價約153萬元；20樓坪數約192.39坪，總價3.03億元，拆算每坪單價約157.5萬元。台灣房屋指出，根據地籍資料，豪宅買家為張國煒夫婦，對照該豪宅歷次的實價揭露資訊，每坪成交單價合乎行情。

此外，去年9月北市逸仙路、面對國父紀念館首排的37年名宅「逸仙大廈」5樓以1.6億元成交，拆算每坪單價約146萬元，相較11月成交的2戶「敦南樞苑」，每坪價差僅10萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，近期豪宅市場買氣有從冷凍庫走出態勢，指標豪宅陸續傳出有成交消息，研判除最壞時間逐漸過去、政府對房市調控逐漸鬆綁外，似乎有資金回流到豪宅市場跡象，若市場能夠逐步活絡，一般購屋人的信心也可望回溫。