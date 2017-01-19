防1案建商擺爛 擬第3方把關
設計、施工、使照審查將修法從嚴 建商反彈
〔記者徐義平／台北報導〕為防止「一案建商」擺爛現象層出不窮，內政部營建署研擬修改建築法第34、56及70條，主要針對建案圖樣設計審議、施工工程勘驗及申請使用執照等3方面，設立第3方專業公正單位加入審查。
營建署表示，現行設計審議只需建築師簽證，建管人員再用抽查方式進行審查，施工工程勘驗因建管單位人力缺乏，多數只走行政流程的重點勘驗，甚至鋼筋綁紮也僅申報就能直接灌漿；至於申請使照的現勘，多數建管人員只能看重點，無法確實看清楚結構細節。未來3條文修正通過，地方政府便可針對不同建築項目委託第3方公正單位進行勘驗，才能確實查驗建案的施工品質。
營建署署長許文龍指出，近幾年大地震大樓倒塌，多數與結構有直接關聯，不少是一案建商，研擬年後修改建築法的3項條文，希望從建案申請的源頭便嚴格把關，才是「治本」之道。
他說，第3方審查是針對不同項目委託不同專業公會，像是勘驗結構部分便可委託結構技師公會，甚至可跨縣市抽樣選擇第3方公正單位；例如北市的建案也可交由新北市的專業技師公會審查。
與原審有異見 聽誰的？
部分建商對此相當反彈，認為「一案建商」是當今經濟活動的自然產物，並非透過法源便能控管，修法恐衝擊合法建商；尤其目前逐項審查的委員會已經很多，包括空間設計、環境評估等都有專屬委員會，若再加入第3方審查機制，將造成審查時間拉長，也會加重建商土地利息支出成本；且若第3方公正單位與原審查單位，包括建管單位、建築師公會等意見相左時，又該以誰的意見為主？
麗寶建設副總何昭宏指出，房市景氣低迷，建案銷售周期拉長，一案建商早已沒有生存空間，修法並非明智的選擇。
政治大學地政系特聘教授張金鶚認為，一案建商是台灣特殊現象，過往房市熱絡時，建商品牌反而變成次要選擇，造成一案建商問題層出不窮；對於營建署作法應給予正面支持。但過往一案建商除建築品質較受到質疑外，逃避稅負也是主要目的之一，修法若通過，應也會對部分建商造成壓力。
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