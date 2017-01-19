裂縫問題吵不休／浮洲宅1樓不給退 日勝生判賠14戶1.5億

2017-01-19

〔記者王定傳、陳永吉、賴筱桐／綜合報導〕浮洲合宜住宅前年遇4級地震發生裂痕，日勝生雖已補強、也同意2樓以上以較低價購得的承購戶解約，但1樓因屬一般買賣，不適用退場機制，遭部分1樓住戶提告要求返還價金；新北地院昨判決認定建商有「未符合建築技術規則要求標準設計施工」情形，判日勝生給付A2及A6區14戶已給的價金及違約金，合計1億5568萬餘元，可上訴。

非合宜宅不適用退場機制

另有28住戶向日勝生求償，尚在審理中。本案承購戶委任律師吳孟良昨說，肯定判決結果，但原本合約約定違約金是15%，仍會上訴爭取。

日勝生表示，有關新北地院判准部分1樓店辦承購戶解除契約的理由，將於收到判決書後再詳加研究，公司一定會上訴。

據查，浮洲合宜住宅分A2、A3與A6區共4831戶，其中1樓店鋪376戶，是市價買賣，非屬合宜宅；本案14戶都是1樓承購戶。在浮洲合宜住宅地下室出現樑柱裂縫等問題後，日勝生同意2樓以上可無償解約，1樓因沒有合宜宅10年內不得轉售的預告登記等限制，不適用退場機制。

承購戶︰買屋不要瑕疵屋

但1樓承購戶主張，他們購新屋不是要瑕疵屋，如今卻面對房屋10餘項問題，建商還要他們硬買，否則扣十五％違約金，且建商曾威脅若倒閉，建物恐淪為無人修繕、保固的爛尾樓。

日勝生強調，1樓店面不是合宜宅；而經鑑定，樑柱裂損是結構技師結構計算疏失，不是偷工減料，且可修補，全數3區已進行中，修補後安全無虞，結構保固並延長至30年。

日勝生︰房市冷 藉口解約

日勝生指出，若讓承購戶因房市景氣不佳，藉瑕疵解約，對建商不公，將造成1樓承購戶群起效尤，衝擊公司財務。

法官認為，雙方預售屋契約規定，建材設備及結構等應符合建築技術規則及CNS要求，但這2區設計、興建時，低估建築基礎沉陷量，導致無法發現因差異沉陷，造成結構損壞，雖補強可達安全居住要求，但也改變不了一開始就沒符合標準設計施工的事實。

對此判決，浮洲合宜住宅自救會發言人陳健瑋表示，不清楚判決書詳細內容，無從評論；當下最重要的是日勝生應主動積極做好補強修復工程，完工後全面檢視、強化安全，提升承購戶信心，法律途徑雖然是選項之一，但雙方不希望走到對簿公堂地步，呼籲日勝生履行企業社會責任，營造高品質的居住環境。