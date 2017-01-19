敦泰IDC今年出貨逾1億顆

2017-01-19

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠敦泰（3545）今年驅動與觸控整合單晶片（IDC）出貨大增，敦泰預估，今年IDC市場高速成長，可望較去年大增10倍，市場規模將從去年的2000萬顆成長至2-3億顆，預計敦泰今年IDC出貨將逾1億顆，拿下逾50%的市佔率，至於指紋辨識晶片今年出貨可突破1000萬顆，看好今年營收與獲利成長表現。

法人預估，敦泰今年在IDC與指紋辨識新品放量帶動下，營收年增將逾30%，全年EPS可望有3.3元左右的水準。

近來手機品牌廠積極導入IDC，敦泰表示，去年第4季IDC出貨量約800萬至1000萬顆，今年第1季出貨量可望持續再成長，季增可達20-30%，今年IDC在智慧型手機滲透率可拉升到15-20%水準，敦泰IDC出貨量逐季成長，全年出貨量可突破1億顆大關，全球市佔率可達50%以上。