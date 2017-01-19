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均豪結盟IBM 攻IC檢測設備

2017-01-19

〔記者洪友芳／新竹報導〕設備廠均豪（5443）昨與IBM簽署皮秒影像線路分析系統（PICA）技術授權及共同開發合約，雙方將攜手開拓全球IC分析檢測設備市場，預計今年下半年可開始提供相關分析檢測測試樣機，提供給晶圓廠與IC設計客戶進行驗證，若順利被採用與出貨，明年可望挹注營收。

均豪董事長葉勝發表示，與IBM授權合作案約洽談半年就敲定，希望藉由與國際大廠合作，有助均豪打進國際市場，並提高在半導體領域營收比重與毛利；均豪去年半導體業營收比約僅一成多，希望三年內能提高到三成，他也看好今年電子智慧機器需求，目前接單能見度達明年第一季。

葉勝發指出，均豪去年營收以面板LCD相關為主，約佔65%比重，半導體相關設備約佔10到12%，智能設備相關約逾20%；今年LCD設備比重將降到60%，半導體相關增加到15%，智能設備相關約佔25%。均豪今年接單調整不追求營收的成長，改重視調高毛利率，並透過與國際大廠合作，希望往後能將毛利率從目前二成提高到三成以上。

電子產品走向輕薄短小，半導體晶片也微小化，均豪總經理陳政興表示，PICA技術可協助提升先進製程的IC產品檢測、針對IC設計的失效分析、幫助發現製程問題、並能有效提升生產良率。

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  • 均豪與IBM簽署PICA（Picosecond Imaging Circuit Analysis，皮秒影像線路分析系統）技術授權及共同開發合約，雙方將攜手開拓全球IC分析檢測設備市場，中為竹科管理局局長王永壯 ，右為均豪董事長葉勝發，左為IBM資深副總裁陳自強。（記者洪友芳攝）

    均豪與IBM簽署PICA（Picosecond Imaging Circuit Analysis，皮秒影像線路分析系統）技術授權及共同開發合約，雙方將攜手開拓全球IC分析檢測設備市場，中為竹科管理局局長王永壯 ，右為均豪董事長葉勝發，左為IBM資深副總裁陳自強。（記者洪友芳攝）

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