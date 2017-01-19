正文與德商 共同投資美物聯網
2017-01-19
〔記者王憶紅／台北報導〕正文（4906）宣布與德商Minol Zenner Group共同投資美國LoRaWAN物聯網方案提供美商TrackNet 700萬美元，其中，正文出資300萬美元，另以相當100萬美元的技術入股，Minol Zenner Group則出資400萬美元。另外，正文也將攜手Minol Zenner Group在德拓展LPWAN（低功耗廣域網路，Low-Power Wide Area Network, LPWAN）市場。
正文董事長陳鴻文表示，此次投資是由於正文看重TrackNet經營團隊的專業技術與其商業模式的擴展性，正文期待未來幾年LPWAN技術所帶來的市場成長，也希望藉由正文的產品與投資擴大市場成長的幅度，未來也不排除與TrackNet有更進一步的合作，拓展全球更多元的業務。
正文指出，在LPWAN市場，除了家用之外，將配合電信營運商針對整個城市或整個國家進行布建，今年可望參與超過10個大型專案。
Minol Zenner Group為德國能源服務與儀表製造商，具有100多年的能源計量儀表研發製造經驗，並專注於能源計費抄表服務領域，在全球擁有20家分公司且服務全球超過40個國家，是歐洲三大能源服務公司之一。TrackNet為LoRa Alliance成員之一，是由前Semtech與IBM於推動LoRa LPWAN技術之關鍵成員所設立，其成員已有豐富LoRa技術與市場經驗，專注於開發全方位LoRa解決方案與應用產品。
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