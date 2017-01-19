中美晶改選 盧明光加碼650張

2017-01-19

〔記者張慧雯／台北報導〕有鑑於去年坐擁小金雞的國碩集團（2406）董監改選引發市場派爭奪席次，近來環球晶圓（6488）股價飆漲，中美晶（5483）今年也將面臨董監改選，董事長盧明光罕見的連續兩個月增加中美晶持股650張，市場認為可能是為董監改選預做準備；不過，中美晶僅低調表示，應該是看好發展潛力，趁股價相對低點多買一些，沒特別用意。

市場人士表示，去年國碩集團因坐擁小金雞—碩禾（3691），董監改選時由於公司派持股較低，一度引發市場派爭奪董事席次、鬧得沸沸揚揚，雖然最後關頭保住經營權，但這場震撼教育看在同業眼裡，大家莫不記取此教訓，而中美晶今年也將面臨董監改選，過去很少主動買進股票的盧明光，去年11、12月連續兩個月買進中美晶股票，11月買進476張、12月買進174張，總計650張，而持股也從原本的1萬0950張增加到1萬1600張。

中美晶目前持有環球晶圓2.49億股，若以昨日環球晶圓股價128.5元計算，持股市值超過300億元，昨日中美晶小漲0.35元、以34.35元作收，市場人士分析，若此時處分全部環球晶圓持股，將能為中美晶創造百億元收益，不過坐擁「小金雞」有喜亦有憂，若大股東與專業經理人持股較低，則有可能引起市場人士覬覦，董監改選變成爭奪經營權大戰的戰場。