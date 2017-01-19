DRAM行情好 南亞科ECB轉換價52.47元

2017-01-19

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM供需吃緊，帶動價格上漲，DRAM廠南亞科（2408）昨宣布發行5億美元海外可轉換公司債（ECB）完成定價，轉換價格為每股新台幣52.47元，以17日收盤價47.9元計，溢價接近1成。

因應20奈米製程技術轉換需求，南亞科決定發行5億美元海外可轉換公司債，並預計24日完成交割，將在新加坡證券交易所上市，到期日為民國111年1月24日。南亞科表示，這次海外可轉換公司債發行案，在很短時間內就吸引全球超過100位投資人參與，反映資本市場對南亞科營運績效及未來展望的肯定。

南亞科指出，這次海外可轉換公司債籌得的資金，將用以建廠及購置機器設備，預計106年到110年合計將增加681.88億元營收，261.31億元營業淨利。這次海外可轉換公司債若全數轉換，對原股東股權最大稀釋比例為9.9%。

南亞科將於元月25日舉行法說會並公佈財報。受惠價格上漲，南亞科去年第四季合併營收120.95億元、季增達18.53%，全年累計合併營收416.31億元，年減5.12%；去年前三季累計稅後淨利36.47億元，每股盈餘1.33元，第四季本業獲利將反映價格上漲的效益，預期將賺得比第三季多，且加上業外處分華亞科的利益挹注，法人估全年每股盈餘約達9元左右。