| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
 首頁 > 財經

DRAM行情好 南亞科ECB轉換價52.47元

2017-01-19

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM供需吃緊，帶動價格上漲，DRAM廠南亞科（2408）昨宣布發行5億美元海外可轉換公司債（ECB）完成定價，轉換價格為每股新台幣52.47元，以17日收盤價47.9元計，溢價接近1成。

因應20奈米製程技術轉換需求，南亞科決定發行5億美元海外可轉換公司債，並預計24日完成交割，將在新加坡證券交易所上市，到期日為民國111年1月24日。南亞科表示，這次海外可轉換公司債發行案，在很短時間內就吸引全球超過100位投資人參與，反映資本市場對南亞科營運績效及未來展望的肯定。

南亞科指出，這次海外可轉換公司債籌得的資金，將用以建廠及購置機器設備，預計106年到110年合計將增加681.88億元營收，261.31億元營業淨利。這次海外可轉換公司債若全數轉換，對原股東股權最大稀釋比例為9.9%。

南亞科將於元月25日舉行法說會並公佈財報。受惠價格上漲，南亞科去年第四季合併營收120.95億元、季增達18.53%，全年累計合併營收416.31億元，年減5.12%；去年前三季累計稅後淨利36.47億元，每股盈餘1.33元，第四季本業獲利將反映價格上漲的效益，預期將賺得比第三季多，且加上業外處分華亞科的利益挹注，法人估全年每股盈餘約達9元左右。

廣告
  • 南亞科總經理李培瑛。 （記者洪友芳攝）

    南亞科總經理李培瑛。 （記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DRAM ECB 南亞科
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：DRAM行情好 南亞科ECB轉換價52.47元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.