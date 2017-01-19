買盤縮手等iPhone 8 大摩砍蘋果今年營收

2017-01-19

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年是蘋果iPhone問世10週年，市場高度期待蘋果即將推出的新款iPhone 8。但摩根士丹利分析師胡伯特（Katy Hubert）領導的團隊發布報告指出，由於買家期待iPhone 8，未來2季iPhone 7的銷售疲弱，因此調降2017年度蘋果營收預估3%。

胡伯特寫道：「我們調降蘋果2017年度營收預估3%，以反映這個『超級循環』之前的疲弱需求。」

「超級循環」是一個華爾街分析師正在廣泛討論的蘋果投資理論，這個理論的要點在於，由於iPhone 6S和iPhone 7的銷售乏善可陳，而多數買家每隔2或3年更換智慧手機，因此有大量的iPhone用戶將等待新機到來。

但胡伯特認為，由於買家期待iPhone 8，可能導致未來2季iPhone 7銷售疲軟。胡伯特指出：「我們預期到3月之前的這2季業績將不如預期。」但她預測2018年iPhone銷量將強漲20%。

蘋果股價週二收盤上漲0.8%至120美元，週三盤前電子交易小跌0.1%。摩根士丹利給予蘋果的評等為「增持」，目標價為148美元。

儘管胡伯特看好蘋果前景，但仍有部分分析師擔憂該公司的未來。券商Oppenheimer分析師烏克維茲（Andrew Uerkwitz）日前就預測，蘋果有可能會陷入長達10年的衰退期。券商Sanford C. Bernstein分析師薩可納吉（Toni Sacconaghi）也表示，蘋果的鼎盛時期已經一去不復返了。

蘋果已出現連3季營收下滑，2016年度iPhone銷量下跌8%，iPhone營收也下跌12%。而截至12月底的2017年度第1季，由於適逢年底購物旺季，蘋果冀望這季營收能有起色。該公司預計1月31日公布這季財報。