許金龍跳票3400萬 樂陞︰公司財務無影響

2017-01-18

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）昨（17）日公告董事長許金龍個人跳票3400萬元，樂陞低調表示，並不清楚董座為何跳票，但對公司財務並無影響；不過，昨日樂陞財務長請辭，由文韻佳暫代。

樂陞於上週五（13日）深夜公告代理董事長丁萬鳴請辭，且集團執行長Jean-Marc Morel也請辭，由何嘉興擔任代理董座且兼任執行長、發言人職務，據了解，何嘉興過去待過橘子集團，對遊戲業務相當熟稔。

昨日樂陞公告許金龍於16日跳票兩張、金額合計3400萬元；樂陞指出，依照規定，只要擔任公司董座且有個人跳票行為，都須於重大訊息公告，因此，董座個人跳票雖不影響公司營運，但屬於重大訊息揭露範圍，仍按規定公告。此外，樂陞財務長譚傳忠昨日也請辭，由會計部門主管文韻佳暫代，新任人選將等董事會通過派任後公告。

面對人事變動頻傳，樂陞僅低調表示，公司營運沒問題，尾牙照辦、薪水也有發，期待能度過這場風暴；而公司持續進行遊戲研發工作，PlayStation®VR（PS VR）專用遊戲《噢！我好神VR》去年與PS VR同步推出，且是唯一一款來自台灣團隊的作品。