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逸達前列腺癌新藥 三期臨床出爐

2017-01-18

〔記者陳永吉／台北報導〕專精於緩釋針劑改良劑型的逸達生技（6576）宣布，該公司SIF緩釋針劑平台的第一個產品FP-001（前列腺癌緩釋針劑）三期臨床實驗結果出爐，主要療效指標高達受試者的97％，符合美國FDA要求，後續將向歐美以505（b）2核准途徑，申請新劑型新藥藥證，並同時與國際藥廠探討未來行銷合作或授權。

逸達表示，此次三期臨床實驗包含137位病人，分布於美國、歐洲6國及台灣共30個據點，經過6次期中分析，耗時兩年左右，結果證明SIF平台技術的獨特競爭力。

逸達指出，FP-001所治療的前列腺癌，隨著人口老化，已是全球最快速成長的疾病之一。目前全球前列腺癌藥物市值達75億美元，估計2025年將繼續成長至260億美元；而目前治療前列腺癌的藥品Leuprolide（柳菩林注射液）在全球銷售，2014年時已突破24億美元，為前列腺癌的主流療法之一。

逸達董事長簡銘達表示，FP-001是逸達創新針劑藥物傳輸技術—SIF的首項產品，其成果令公司非常振奮，FP-001獨家領先突破市售主要品牌無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸，其便利使用及安全舒適的特性，賦予FP-001極高的競爭優勢及市場潛力。

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