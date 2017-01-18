和泰車收購蘇黎世產險 完成交割

2017-01-18

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）買下蘇黎世產物保險公司99.73％股權，已通過金管會和投審會核准，昨日完成交割，總成交金額為68.27億元。

和泰汽車表示，是透過百分之百持股的子公司和展投資，買下蘇黎世產物保險公司99.73％股權，交易價金為64億元；另加計評價基準日至交割日止的每日固定利潤，交易總金額共68億2666萬元。

和泰汽車代理銷售的豐田（TOYOTA）汽車，目前與國內14家產險公司均有往來，併購蘇黎世產險後，將有利於提供所有汽車品牌消費者優質的車險商品及服務。

和泰車指出，台灣車險市場雖面臨飽和，但出險比例偏高，和泰車跨入車險市場後，將主導保戶出險以原廠件為主，並核實出險，降低保戶的保費支出，並導引車險市場正常化發展。

同時會積極由車險跨足商業保險、個人險市場，以充實保費組合，並分散營運風險，發展為綜合型產險公司。