現代汽車 跨足中古車市場

2017-01-18

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）集團代理的現代汽車，跨入原廠認證中古車市場，在新竹開設全國第一家「HYUNDAI Promise原廠認證中古車」，預計兩年內開出10家據點。

三陽旗下南陽實業總經理魏國志表示，HYUNDAI汽車已躍居全球第5大車廠，該品牌目前在台灣保有車輛數約17.6萬輛，南陽繼通路升級及導入商用車事業後，昨再接軌HYUNDAI品牌全球服務，引進「HYUNDAI Promise原廠認證中古車」事業體，展現HYUNDAI和三陽集團共同深耕台灣車市的決心。

「HYUNDAI Promise原廠認證中古車」收購車源皆來自原廠體系，收購車嚴選無泡水、無重大事故、無車身引擎號碼非法變造、里程數保證的車輛，交由原廠授權專業技師以國際等級進行185項全車詳實查核，建立公開透明的履歷。

魏國志指出，「HYUNDAI Promise原廠認證中古車」今年將在新竹、台北、新北、台中、台南、高雄開出6個銷售據點，明年預計還會在桃園、彰化、嘉義、屏東新增4個據點，提供買賣中古車就像入主新車般的品牌價值。

和泰汽車（2207）表示，新車不同銷售據點只有銷售條件不同，去哪裡買ALTIS都一樣；但中古車是「一車一況」，消費者必須看到實車車況，才能決定要不要買，「中古車銷售據點比新車更重要」。

和泰汽車在中古車布局採「實虛並進」策略，實體通路目前TOYOTA全台新車銷售據點達109個，計畫把30至40個銷售據點轉型為「新中合一」銷售概念，同時提供新車與原廠認證中古車銷售服務。