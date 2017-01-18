川普上任後3個月內 星展銀喊進美日股
2017-01-18
〔記者李靚慧／台北報導〕美國總統當選人川普將於週五上任，星展銀行昨針對川普上任後的全球經濟，提出今年首季的戰術性資產配置建議。星展特別「看好」3個月內的美股及日股，預期今年美國將升息4次，美股1萬8200點有極強支撐；但對今年的歐股及美股長線，則給予「中立」的評價。
預期美今年升息4次
星展銀行（台灣）財富管理昨舉行2017年投資展望說明會，星展集團財管部北亞區投資長李振豪、投資顧問部副總裁陳昱嘉兩人，提出2017年第一季的投資策略；主要論點包括看好美股3個月內的表現，同時也看好美國金融股，但對於12個月期的美股長線，則抱持謹慎態度，建議需保守以對。
在新興市場及不含日本的亞洲市場方面，星展的看法同樣保守；至於針對地緣政治風險偏高的歐股，則抱持中立態度。
陳昱嘉指出，星展預期今年美國Fed將有4次升息、每次幅度將達1碼。如此樂觀的原因在於，看好川普上任後不但將擴大美國公共建設，其財政政策將使經濟活動增加，使得利率及通膨均上揚；加上預期油價將持續上漲，年均價可能達55至60美元，在在都有助於Fed加速升息腳步。
既然美元持續走強，將導致黃金價格走跌、日圓貶值，進而推升日股走勢；因此，星展看好美元及美股短線之餘，也同時調升日股3個月與12個月期展望至「看好」。
至於2017年有可能出現哪些黑天鵝？李振豪表示，即使有黑天鵝，「今年的黑天鵝可能不太黑」，因可能的變數仍不脫法國荷蘭今年大選結果、英國是否「硬脫歐」、中國的經濟成長狀況，以及中美關係如何發展等議題。
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