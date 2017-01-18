一條龍綁標？ 中製阻尼器混入公共工程

2017-01-18

〔記者郭逸、江志雄、黃佩君／綜合報導〕台北市議員李慶元昨踢爆，近兩年全國有七處公共工程遭特定廠商「一條龍式」綁標，使用的中國製阻尼器，誤差標準值竟超過九十％，不僅無法減震，還可能危害建築結構，包括北市延壽、龍山及萬樂國宅的耐震補強工程全都用廉價中製阻尼器；李痛批，經濟部明定中製阻尼器不得進口，負責驗收的台北市都發局卻控管不力。

誤差值超過九十％ 毫無保障

經濟部國貿局表示，雖然依稅則規定，不得進口中國製阻尼器，但只要同時符合國內無產製、特殊需要或少量、以及經產業主管機關評估或公共工程單位確認確屬合約需要等三條件，業者仍可要求專案開放，若任一條件不符就不會通過，且專案開放均為個案，僅限該個案才可使用。

北市指已列缺失 榮總稱舊案重提

都發局主秘羅世譽表示，延壽國宅標案明定阻尼器不得使用中國貨，該國宅耐震工程驗收中，已將廠商使用中國貨列為缺失；都發局科長王金棠補充，已退回驗收報告書，市府正在進行更確實查察，依約可拆除重做。

李慶元昨開記者會表示，全國近兩年有七件公共建築物的耐震補強工程牽涉「一條龍式」綁標，包括已完成驗收的台北榮民總醫院蘇澳分院、工程驗收中的北市延壽國宅、工程進行中的北市龍山國宅、工程決標的基隆港區建築物、招標中的台中市大墩文化中心、規劃設計中的政治大學行政大樓和北市萬樂國宅。

「規劃設計、監造和材料進口都是特定廠商，明顯官商勾結。」李慶元指七處公共建築物都是由台灣建築工程技師公會的技師呂顏龍詳評，再由呂負責的「尚乘工程顧問公司」得標，材料代理商全為「長城制震公司」，在建築物上裝設中國製阻尼器。

記者昨無法聯繫上呂顏龍本人，呂負責的尚乘公司，則指呂整天在外審查其他案件，不會進公司。台北榮總蘇澳分院回應說，此事是舊案重提，院內耐震設備經過主管機關核可，院方按照公開程序辦理發包，一切依法行政，絕無綁標。

李慶元痛批，台灣製阻尼器每座十六萬至十八萬元，中國製阻尼器只要五萬至八萬元，雖廉價卻毫無保障，都發局卻後知後覺且控管不力，嚴重影響民眾權益。