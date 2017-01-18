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《台股青紅燈》川普行情即將終結？

2017-01-18

川普即將上任，美股的川普行情能否延續備受矚目。這其中有利多也有利空。利多是川普推動基建、減稅與大力推動美國製造業回流；利空則是川普對貿易保護主義顯然非常狂熱，到底利多、利空誰會發酵，目前仍難判定。

對台股而言，今年卻可能會與川普行情脫鉤，走出自己的特色。去年引領大漲的是台積電、大立光之類的大型權值股，多數中小型股不僅沒漲，甚至跌回低點盤整，可以預知今年外資加碼的雄厚力道不再，權值股再漲有限，可能輪到中小型股擔綱演出。最近部分低價股突然大漲特漲，似乎預告了今年行情的不同特色。

權值股大漲代表外資對台灣的強烈信心，而低價中小型股不動，則反映資金外流，以及內資對台灣缺乏信心。何以致此？有很多原因，但稅制的不當顯然是重要關鍵。如今執政者已正視稅制問題，有意推動稅改，只是規劃中的方案仍屬謹小慎微，例如交易稅只降當沖部分，而綜所稅最高級距由45%降到40%，其實只是回到原點，根本不算改革。更何況還要付出調高營業稅、營所稅的代價，對資本市場而言，根本得不償失。

因此，如果內資進場，那代表的並不是對執政者信心的回復，而是部分股票低本益比、低股價淨比，實在超便宜，因此即使重稅伺候，本土資金仍想來一場自救行動。這恐怕是今年台股最重要的火苗。

（多哥）

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