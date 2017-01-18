| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

《國際現場》國泰航空裁員 航班轉讓港龍

2017-01-18

路透引述消息報導，香港國泰航空預計在本週宣布裁員、削減成本，以及將航班轉讓給港龍航空。包括中國東方航空、中國南方航空等競爭對手迅速成長，加上人民幣貶值，同樣來自香港、營運成本較低的香港航空也逐漸發展與國泰相同的航線，使得國泰航空壓力倍增。

報導指出，由於來自中國航空業的競爭十分劇烈，導致公司營運成本節節攀升，國泰股價目前已經跌至2009年金融危機以來最低程度，據路透調查18位分析師當中，沒有任何一位建議「買入」國泰股票。澳洲Basair飛行學校主管James Pearson表示，國泰可能需要削減3萬3700名員工，並減少表現較差的航班。

報導引述國泰航空去年12月出版的內部刊物指出，該公司已在去年10月取消下半年的獲利預期，行政總裁朱國樑預計將在1月18日公布最新評估結果。分析師指出，國泰2017年全年將可能出現2010年以來首度財務虧損。（圖：法新社，文：編譯王惠慧）

廣告
  • 國泰航空傳轉班消息。（法新社）

    國泰航空傳轉班消息。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國泰航空
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：《國際現場》國泰航空裁員 航班轉讓港龍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.