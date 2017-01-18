《國際現場》國泰航空裁員 航班轉讓港龍

2017-01-18

路透引述消息報導，香港國泰航空預計在本週宣布裁員、削減成本，以及將航班轉讓給港龍航空。包括中國東方航空、中國南方航空等競爭對手迅速成長，加上人民幣貶值，同樣來自香港、營運成本較低的香港航空也逐漸發展與國泰相同的航線，使得國泰航空壓力倍增。

報導指出，由於來自中國航空業的競爭十分劇烈，導致公司營運成本節節攀升，國泰股價目前已經跌至2009年金融危機以來最低程度，據路透調查18位分析師當中，沒有任何一位建議「買入」國泰股票。澳洲Basair飛行學校主管James Pearson表示，國泰可能需要削減3萬3700名員工，並減少表現較差的航班。

報導引述國泰航空去年12月出版的內部刊物指出，該公司已在去年10月取消下半年的獲利預期，行政總裁朱國樑預計將在1月18日公布最新評估結果。分析師指出，國泰2017年全年將可能出現2010年以來首度財務虧損。（圖：法新社，文：編譯王惠慧）