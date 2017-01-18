中介賄賂 勞斯萊斯8.17億美元和解
2017-01-18
〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國飛機引擎和豪華汽車製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）週一表示，已經與英國、美國及巴西等地的司法機關達成協議，支付6.71億英鎊（8.17億美元）就涉及中介賄賂和貪腐問題達成和解；週二勞斯萊斯股價上漲6.47%，至708英鎊。
勞斯萊斯將支付4.97億英鎊給英國重大詐欺犯罪偵查署（SFO）、向美國司法部支付1.7億美元，並向巴西聯邦檢察官辦公室（MPF）支付2558萬美元；在三項協議中，該公司首年將支付2.93億英鎊，5年內支付給SFO的4.97億英鎊必須完成繳納。
勞斯萊斯在聲明中指出，上述協議涉及在許多海外市場中介腐敗和賄賂的指控，SFO自2012年起對這項行為表示關切，隔年啟動正式調查，美國及其他國家監管部門則隨後加入調查行列。
當時勞斯萊斯被SFO詢問「在印尼與中國的不法行為」，而在自行調查後，確定了在上述地區及其他海外市場的問題。勞斯萊斯表示，未來將充分配合提供更多細節，並持續與執法機關合作。
勞斯萊斯生產民用、商用飛機引擎，以及電力及能源工業用渦輪，近年來經營慘澹，今年9月時也宣布裁減逾200名經理人，仰賴重整計畫希望能為公司在2016年省下5000萬英鎊，2017年則省下2億英鎊。
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