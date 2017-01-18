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臉書VR耳機涉抄襲 遊戲商求償20億美元

2017-01-18

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國遊戲開發商Zenimax Media向達拉斯的北區聯邦法院遞狀，控告臉書旗下的Oculus所發表的虛擬實境（VR）耳機Oculus Rift，違法抄襲該公司早期的創意，求償20億美元，臉書創辦人札克柏格週二將出庭作證。

臉書是在2014年以近20億美元天價收購Oculus，該公司被視為臉書未來10年發展策略的重要一環。媒體報導，札克柏格預料將在法庭上辯稱，Zenimax很慢才重視VR的潛力，VR成為今日價值不斐的技術，全靠Oculus的努力。

Oculus一位發言人表示：「Oculus和其創辦人投下大量時間和金錢在VR上，因我們認為它能徹底轉變人類互動和溝通的方式。我們很失望另一家公司浪費司法資源，試圖從這項技術得到好處，但該公司根本沒有遠見、專業和耐心去研發這項技術。」

Zenimax在訴狀中表示，卡馬克（John Carmack）在2013年11月離開其子公司id Software時，用隨身碟秘密且違法地拷貝了公司電腦裡的數千份資料，並利用公司的VR技術，幫助Oculus創辦人拉奇（Palmer Luckey）設計了Rift。

Zenimax指出，Oculus和拉奇在2012年的時候，根本就沒有開發VR頭戴裝置的技術和能力。

但卡馬克的委任律師表示，他與Zenimax所簽的工作合約可讓他在離職後，在另一家不會與Zenimax競爭的公司任職；此外，Zenimax聲稱所損失的機密，事實上是卡馬克參與拉奇和Oculus所研發的成果，這並不屬於Zenimax。

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  • 遊戲開發商Zenimax Media控告臉書旗下的Oculus發表的虛擬實境耳機Oculus Rift，違法抄襲該公司早期的創意。（彭博）

    遊戲開發商Zenimax Media控告臉書旗下的Oculus發表的虛擬實境耳機Oculus Rift，違法抄襲該公司早期的創意。（彭博）

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