IMF上調美國經濟 新興市場仍疲軟

2017-01-18

〔編譯王惠慧／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）週一上調美國經濟預期，表示由於川普的減稅和提高基建設施的計畫，今、明兩年美國經濟增速預期將增快，分別上調至2.3%及2.5%，但由於新興市場表現疲軟，全球增長預測維持不變。

IMF週一發布「世界經濟展望報告」，維持今、明兩年全球經濟成長率預期3.4%、3.6%不變，在已開發國家當中，美國在2016年上半年經濟表現疲弱後，出現強勁反彈，且正接近充分就業，因此將今年及明年美國經濟成長率預期分別上調0.1%、0.4%，至2.3%、2.5%。

不同於去年10月的經濟預測，IMF較此前更看好美國、中國、歐洲和日本今、明兩年的經濟前景，主要因為在2016下半年經濟活動有所增強，且美國將祭出財政刺激方案；但另一方面，新興經濟體和發展中國家前景則略微惡化，財務狀況普遍收緊。

美今年經濟成長估2.5％

IMF在報告中指出，若美國和中國的刺激政策規模大於目前預期，全球金融活動可能將更為強勁，但也提醒，川普關於減稅和提高基建支出的擴張計畫，也可能進一步加速通貨膨脹。

報告指出，雖然石油及商品價格回升使石油國家前景趨穩，但高利率和收緊的財務狀況將對新興市場，如巴西和墨西哥產生不利影響。IMF分別下調墨西哥今、明兩年經濟預期0.6%，至1.7%、2%，主要擔心川普的貿易政策，將導致該國消費者支出減少。

發展中國家財務收緊

IMF上調2017年中國經濟成長率預期0.3%至6.5%，但維持2018年預期的6%不變，IMF指出，中國經濟仰賴政策刺激，債務持續攀升且處理企業債務速度緩慢，「增加了大幅度放緩及破壞性調節的風險」。

IMF總結全球風險傾向下行，潛在因素包括保護主義政策、嚴峻的財務狀況、歐洲銀行體系的壓力，以及地緣政治緊張情勢升溫等；預計將在4月報告中更加確定美國政策的方向。