先貶後揚 台幣升值9.9分

2017-01-18

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現先貶後揚格局，終場以31.603元兌1美元作收，升值9.9分，但市場觀望氣氛依舊濃厚，台北及元太外匯經紀公司總成交量僅8.92億美元。

外匯交易員表示，本週國際上有眾多政治不確定性，將對全球金融市場造成重要影響，包括英國首相梅伊即將就英國脫歐發表演說，以及週五美國新任總統川普正式就職。

外匯交易員指出，在相關變數釐清前，銀行間交投保守、謹慎，而新台幣也維持相對強勢的格局，特別是自從去年11月川普當選美國總統以來，雖然一度貶破32元大關，但沒多久即展開反彈，並成為最抗跌的亞洲貨幣之一。