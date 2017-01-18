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美生牙醫董座違法吸金遭訴

2017-01-18

〔記者錢利忠／台北報導〕美生牙醫集團負責人蔡惟新，被控透過友人對外募資，買賣未上市股票吸金1.5億元，並被合夥人指控侵占財務；台北地檢署昨依違反證券交易法及侵占等罪，起訴蔡惟新，以及地下盤商李賢文、謝嘉璟3人。

週刊曾報導，從102年9月開始，蔡惟新出現財務問題，支票陸續跳票，他對外宣稱美生公司當年營業額將突破5億元，預計在第二季股票上櫃，疑涉吸金。

檢調追查，市面上有人透過亂數隨機撥打電話號碼等方式，向一般民眾推售美生牙醫集團的未上市股票，宣稱該公司準備要登錄興櫃，未來將上櫃，以每張未上市股票5萬5000元價格推售，買第2張還有優惠，僅需2萬2000元。蔡男原先否認吸金，後來改口指為了還債，才在友人慫恿下犯案。

檢方追查侵占部分，蔡男雖稱將合資款項拿去添購設備，但實際上挪為他用，將他起訴。

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  • 蔡惟新的友人余信昌也被檢方依背信罪，諭令10萬元交保。（資料照）

    蔡惟新的友人余信昌也被檢方依背信罪，諭令10萬元交保。（資料照）

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相關關鍵字： 募資 吸金 美生牙醫 蔡惟新 買賣未上市股票
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