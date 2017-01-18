知本老爺炒股案 古董張也有份

2017-01-18

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦知本老爺（5704）炒股案，去年12月依涉違證券交易法諭令知本老爺董事許文通、股市炒手郇金鏞各以300萬元、30萬元交保；經追查發現，目前在監的股市聞人「古董張」張世傑也涉入此案，昨展開第二波行動，除由台北地檢署檢察官親至台中監獄就訊張世傑，另搜索相關人住所等7處、約談犯罪嫌疑人、證人共5人到案，訊後不排除祭出強制處分。

股市聞人張世傑，因涉嫌炒作上櫃公司唐鋒（4609）股價，不法獲利超過6億元，去年3月被最高法院依違反證券交易法判刑8年6月定讞，而後張企圖潛逃中國，被海巡人員在馬祖海域攔截逮捕，目前在台中監獄服刑。

檢調調查，上櫃公司台東知本老爺酒店董事許文通，涉嫌於103年4月至7月與去年1月至2月，二度夥同市場派炒手、金主，發送知本老爺營收增加將發放股利、觀光業前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再利用50多個人頭帳戶，以相對成交手法炒作知本老爺股票，擬制性獲利約5300多萬元。

去年12月23日，檢調兵分18路搜索許文通等人住處，約談13人到案，訊後諭令許文通、郇金鏞交保。

歷經近2個月追查，檢調發現張世傑也涉入這宗炒股案，涉案時間約在去年初，也就是許文通等人第二階段炒作知本老爺股價期間。

檢調昨展開第二波行動，除由北檢檢察官親赴台中監獄就訊張世傑，並搜索相關人住所等7處，另約談犯罪嫌疑人、證人共5人到案；截至昨晚7點半，相關人等仍由檢察官偵訊中。