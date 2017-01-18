知本老爺炒股案 古董張也有份
2017-01-18
〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦知本老爺（5704）炒股案，去年12月依涉違證券交易法諭令知本老爺董事許文通、股市炒手郇金鏞各以300萬元、30萬元交保；經追查發現，目前在監的股市聞人「古董張」張世傑也涉入此案，昨展開第二波行動，除由台北地檢署檢察官親至台中監獄就訊張世傑，另搜索相關人住所等7處、約談犯罪嫌疑人、證人共5人到案，訊後不排除祭出強制處分。
股市聞人張世傑，因涉嫌炒作上櫃公司唐鋒（4609）股價，不法獲利超過6億元，去年3月被最高法院依違反證券交易法判刑8年6月定讞，而後張企圖潛逃中國，被海巡人員在馬祖海域攔截逮捕，目前在台中監獄服刑。
檢調調查，上櫃公司台東知本老爺酒店董事許文通，涉嫌於103年4月至7月與去年1月至2月，二度夥同市場派炒手、金主，發送知本老爺營收增加將發放股利、觀光業前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再利用50多個人頭帳戶，以相對成交手法炒作知本老爺股票，擬制性獲利約5300多萬元。
去年12月23日，檢調兵分18路搜索許文通等人住處，約談13人到案，訊後諭令許文通、郇金鏞交保。
歷經近2個月追查，檢調發現張世傑也涉入這宗炒股案，涉案時間約在去年初，也就是許文通等人第二階段炒作知本老爺股價期間。
檢調昨展開第二波行動，除由北檢檢察官親赴台中監獄就訊張世傑，並搜索相關人住所等7處，另約談犯罪嫌疑人、證人共5人到案；截至昨晚7點半，相關人等仍由檢察官偵訊中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫
- 大陸單車共享用後亂停 市容亂糟糟
- 史上最高 台彩春節加碼10億
- 復興嘎色鬧部落 排水系統完工
- 金宇彬2月登寶島 加入年後搶錢潮
- 小熊訪白宮 第一夫人當追星族
- 行政執行署賣自家龍柏 首拍流標
- 春節垃圾 嘉市初一至初四停收
- 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源
- 泰豐輪胎遷離市區 工變住部分作業未完成
- 大社區農會包辦3特等獎 成為全國「蜜棗王」
- 高麗菜價慘跌 開放自採1顆10元
- 疑一氧化碳中毒 北市一家4人送醫
- 寶格麗伊甸園 包藏暗與光
- 南韓親信門核心人物對簿公堂 互相推責
- SIHH登場 賽車時刻─錶襯黑白方格旗 萬寶龍最復古 羅杰杜比最膽大 RICHARD MILLE最輕量
- 花蓮完全免試入學 3高中職開607名額
- 黨員名冊主席獨享 郝龍斌：洪應暫停黨主席職權
- 台灣首個3D文物資料庫 史前館啟用
- 桃園10大姓氏 陳、黃、林排前3名
- 珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕
- Rain明娶金泰希 夫妻資產逾14億
- 日月潭春節後清淤 地方憂影響觀光
- 白腹魚「貴」氣逼人 每公斤6500元
- 虎尾安慶國小發好人卡 掀捐髮風
- 川普推特褒女 tag錯人
- 背書通報抓惡犬 埔里里長不滿「當壞人」
- 《全台僅存、逾140年歷史 》德商東興洋行 展開修復
- 〈今年底前只接300戶〉三鶯污水接管 挨批效率低
- 只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算
- 保險業勇加碼 我對英曝險1.3兆
- 道路標線防滑 提升至日本標準
- 余天月扛40萬家計 余祥銓汗顏哭了
- 去年0出賽 羅嘉仁難逃減薪
- 「利用威肯炒新聞」 小賈酸席琳娜新戀情
- 泰豐黑煙竄天 台北都看得到
- 山無氣則崩，人無氣則死
- 〈Let’s talk〉彩虹戀人 為愛而婚
- 熱水器裝密閉陽台 一氧化碳險奪3命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：知本老爺炒股案 古董張也有份
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分