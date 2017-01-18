金價強彈 Q1上看1250美元

2017-01-18

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際金價昨日清晨以每英兩1202.8美元作收，重返1200美元大關，展望第一季，元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，有機會上看1250美元。

國際金價去年底以1151美元作收，年漲幅為8.5％，擺脫連跌3年的走勢，2017年開春前兩週，也展現不錯氣勢，短短半個月上漲約50美元，漲幅逾4％。

潘昶安指出，美國新任總統川普即將於1月20日就職，不過，時至今日其經濟政策仍是霧裡看花，一旦提出的牛肉不夠滿足市場預期，美元恐將反轉向下；但若是牛肉太大塊，又將面臨債務上限的挑戰。

潘昶安認為，美國債務上限放寬將於3月15日到期，因此財政擴張與債務上限的碰撞勢不可免，在去年第四季美元指數漲幅已高的基礎下，國際美元短期難以續強，也為第一季金價反彈提升空間。

潘昶安預期，第一季金價可望上看1230美元至1250美元，建議手上有黃金部位的投資人，仍可續抱。

台灣時間昨日下午5點，國際金價於1210美元附近整理；國內金市方面，銀樓每台錢飾金賣出價為4880元，台銀每公克黃金存摺售價1238元，每公斤黃金條塊要價約124.5萬元。