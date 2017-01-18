打造南軟第二 AR新興資訊業 工業區容積擬放寬
2017-01-18
解決都市工業地不足
〔記者黃佩君／台北報導〕為解決鄰近都市工業地不足問題，並鼓勵AR、VR等新興產業，經濟部工業局昨表示目前正著手擬定開放工業區容積，目標將針對有潛力新興產業，且有廠房立體化需求者，希望能再造第二個南軟園區。目前實際放寬容積率未定，但根據新北及南軟例子，應可放寬至252%到260%以上。
工業區土地短缺問題嚴重，且部分新型態產業同時結合製造、服務及研發，亟需鄰近都市工業地作為研發中心及利於徵才。工業局昨表示，過去都會工業區容積僅210%左右，是因製造業多使用平面廠房設置機械，但部分高附加價值製造業型態已非單純製造，若能放寬容積使廠房立體化，將可緩解北部工業區土地一位難求情形。
工業區缺地 炒作嚴重
官員表示，新北、新竹等鄰近都市工業區，目前工業區價格往往比住宅還高，在僧多粥少情況下，炒作問題嚴重。但部分潛力產業如AR、VR、物聯網、電商等由於徵才及鄰近市場需求，不可能離都市太遠，在目前新設工業區越來越偏遠的情況下，相當不利新興廠商。
可放寬至260%以上
因此工業局擬鎖定此類潛力產業，開放都市工業區容積限制；官員表示希望能參考南港軟體園區經驗，以開放容積方式，將目前已有都市工業區「升級」成另一個南軟。而目前具體放寬容積仍然未定，尚要與內政部進行討論；但過去已有南軟及開放新北都會工業區的例子，容積應至少可放寬到252%到260%以上。
而工業區內單一廠商往往難以帶動都更，效益不高，對是否強制須以街廓為單位才能放寬容積，帶動較大面積更新，官員表示目前仍在研議中，但原則上希望朝此方向前進。
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