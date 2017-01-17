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亞崴上半年獲利倍增

2017-01-17

〔記者羅倩宜／台北報導〕工具機整機廠亞崴（1530）今年上半年大型龍門機出貨比重增，高價機種如C型五軸機銷售也轉佳，營運從谷底翻揚。法人預估，上半年毛利率將緩步提高至22％以上，獲利將較去年同期倍增。

毛利率估緩步提高至22％

亞崴去年第三季為營運谷底，營收僅8.82億元、每股賺0.19元，為近兩年新低；所幸第四季反轉向上，營收創下8季新高，來到10.44億元。法人估計，上季每股賺約0.6至0.8元，優於前季水準。

Q4反轉向上的主要原因，在於台灣母公司訂單回溫，中國吳江廠的產能也穩定成長，占營收比重2成的中國市場，需求也有復甦現象，因此近期亞崴在手訂單已達14億元，優於Q3的10億元谷底。

除訂單增加外，產品組合也改善，高單價的龍門加工機去年Q4出貨成長至49台，季增近3成；C型加工機也季增近1成至156台，其中，高毛利的C型五軸機出貨升溫，因此帶動上季毛利率及稅後獲利將明顯改善。

展望上半年，亞崴表示，各市場的訂單能見度均較去年更佳。目前亞崴營收3成來自台灣、2成來自中國，3成為歐洲，美洲約14％，其餘為亞洲其他國家。

去年中國吳江廠產能開出後，自產自銷，成本降低。法人估計，吳江廠今年產能持續成長，每月約可貢獻營收7、8千萬元。

今年另一成長動能來自原料成本上升。亞崴成本結構中，原料約占85％，其中鑄件占3成；因鋼價走高帶動鑄件上漲，客戶預期成本增加，可能提前下單。另外，占原料約15％的控制器，則因日幣貶值，成本可望下降。

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  • 工具機整機廠亞崴今年上半年大型龍門機出貨比重增加。圖為五軸加工中心機。（取自官網）

    工具機整機廠亞崴今年上半年大型龍門機出貨比重增加。圖為五軸加工中心機。（取自官網）

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