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威剛去年每股稅前獲利7.5元

2017-01-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）昨公布自結去年稅前獲利16.05億元，以加權平均股本21.42億元計，每股稅前獲利達7.5元，創近3年新高。

受惠DRAM與NAND Flash供不應求及產品價格上漲，擁有低價較多庫存量的威剛，繼去年10月、11月皆高獲利之後，12月單月稅前利益為2.5億元，第四季稅前淨利累計為9.62億元，較第三季大增1.17倍，更超越去年前三季稅前獲利6.43億元，為去年賺最多的一季，單季每股稅前盈餘達4.5元。

威剛去年第四季單季合併營收達74.18億元，較Q3大幅成長26.57％，達全年高點，帶動全年合併營收達232.17億元，年成長14.98％；稅前淨利16.05億元，年增近82倍，並創下近3年獲利新高紀錄，以加權平均股本21.42億元計，每股稅前盈餘7.5元。

展望今年，記憶體市況供給持續吃緊，威剛預期DRAM與NAND快閃記憶體供不應求將延續，第一季營運樂觀可期。

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