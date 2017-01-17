MacBook新機出貨看俏 供應鏈受惠
2017-01-17
〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果新款MacBook終於在去年底放量，凱基投顧分析師郭明錤出具最新研究報告指出，今年MacBook在新機種挹注下，出貨量可望年增約10％、達1500萬台。其中，毅嘉（2402）為新的軟板供應商，明年有機會進入OLED iPhone供應鏈；至於供應商廣達（2382）、新日興（3376）、緯創（3231）、雙鴻（3324）與茂林（4935），亦值得留意。
郭明錤表示，MacBook今年可望穩健成長，生產遞延是造成去年出貨量衰退的最大原因，在解決供應鏈限制後，有利於今年準時出貨並帶動出貨量成長。雖然帶有OLED Touch bar的MacBook Pro單價過高，但仍有優於預期的換機需求，產能已大幅增加約50％。
換機需求優於預期
此外，Kabylake平台新機種因省電訴求，將有利出貨。然而，13吋無配備OLED Touch bar機種需求顯著低於預期，預測今年蘋果將會調降此機種售價，以提振出貨動能。
郭明錤點名新進入者毅嘉為關注焦點，明年有機會進入iPhone供應鏈，由於該公司細線路高階製程符合高階手機所需，明年可望取得OLED iPhone軟板訂單，既有台廠供應商均可望受惠於MacBook成長，包括廣達、新日興、緯創與雙鴻，均有利於單價提升。
廣達、新日興、緯創受益
緯創良率已達98％至99％以上，更有助於獲利；至於茂林，最快第四季後才能進入供應鏈。
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