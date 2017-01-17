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大立光星歐隱形眼鏡 今年要拚倍數成長

2017-01-17

〔記者陳梅英／台北報導〕大立光（3008）以星歐自有品牌銷售隱形眼鏡，銷售通路除了台北、台中3家直營門市外，透過經銷商販售家數已達1386家，順利突破千家門檻。大立光執行長林恩平進一步表示，希望今年經銷通路能突破2000家，整體銷售量則拚倍數成長。

大立光星歐隱形眼鏡近期推出彩色片新產品，不過，在矽水膠及抗藍光產品則有些推遲。林恩平表示，目前策略是先把彩色片的顏色做齊，之後才會推出矽水膠及抗藍光產品。

大立光結合自家技術，採用「三明治」製程開發出來的彩色片，可永不褪色，媲美國際大廠。去年僅推出4種花色的彩色日拋，今年將擴充至10幾種，是目前大立光星歐隱形眼鏡強推的產品。

通路今年衝2000家

關於未來隱形眼鏡的趨勢，林恩平說，為讓配戴更舒適，於隱形眼鏡添加保濕已蔚為風潮；另外，市場上也有人研究以膠原蛋白做為原料，還有變焦隱形眼鏡等，在可預見的未來都可看到隱形眼鏡持續有新產品推出。

大立光於2004年成立星歐光學，進軍隱形眼鏡市場，但初期並不成功；3年前，大立光重新整合旗下團隊，改良製程，並於2014年在台中一中商圈開設第一家直營門市，首創隱形眼鏡販賣機的銷售模式，之後陸續於台中逢甲大學、台灣大學附近成立第2及第3家直營門市。

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  • 大立光自有品牌星歐隱形眼鏡通路，順利突破千家門檻。（記者陳梅英攝）

    大立光自有品牌星歐隱形眼鏡通路，順利突破千家門檻。（記者陳梅英攝）

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