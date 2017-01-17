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外銷訂單拉尾盤 去年還是減1％

2017-01-17

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部本週五（二十日）將公布去年十二月外銷訂單，估計年增率可達一成，並創下連續五個月正成長，但全年仍難翻紅，估較前年減少約一％。

經濟部表示，十二月雖已進入手持行動裝置等換機潮尾聲，但有農曆春節備貨需求加持，加上新興市場換機潮崛起，預計可延續訂單動能；且十二月油價回升，帶動塑化等傳產訂單回溫，推估十二月訂單金額為四二六億到四三六億美元間，年增率約九．八％到十二．四％。

經濟部指出，去年雖從八月開始外銷訂單轉為正成長，但整體上半年累計年減達七．三％，下半年無法追平，全年估仍是小幅負成長約一％。

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  • 去年全年外銷訂單，估較前年減少約1％。（中央社資料照）

    去年全年外銷訂單，估較前年減少約1％。（中央社資料照）

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