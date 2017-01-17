| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 財經

降富人稅 財長︰初步方向

2017-01-17

〔記者盧冠誠／台北報導〕外傳財政部有意把營所稅率十七％及綜所稅最高稅率四十五％，分別調整為二十％、四十％；對此，財政部長許虞哲昨表示，最後一定不會是這個稅率；但現行四十五％的「富人稅」，他認為調降是初步方向。

財政部表示，為解決股利所得內外資稅負差異引發的資本市場稅制爭議，並鑑於該議題涉兩稅（營利事業所得稅及綜合所得稅）稅制結構調整、各類所得間（薪資所得與資本所得）及內、外資所得稅稅負衡平、財政收入等層面，賦稅署已於去年十月十四日委託中華財政學會就「我國股利所得課稅及兩稅合一制度之檢討」進行研究，並於昨日送交期中報告。

財政部指出，本案將在兼顧經濟效率、租稅公平及財政健全等原則下進行規劃，於今年五月前提出符合政府施政需要，以及社會各界期待的改革方案，俾健全資本市場、接軌國際稅制及維護租稅公平。

廣告
  • 財政部長許虞哲。（資料照）

    財政部長許虞哲。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 營所稅 稅改 綜所稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：降富人稅 財長︰初步方向


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.