降富人稅 財長︰初步方向

2017-01-17

〔記者盧冠誠／台北報導〕外傳財政部有意把營所稅率十七％及綜所稅最高稅率四十五％，分別調整為二十％、四十％；對此，財政部長許虞哲昨表示，最後一定不會是這個稅率；但現行四十五％的「富人稅」，他認為調降是初步方向。

財政部表示，為解決股利所得內外資稅負差異引發的資本市場稅制爭議，並鑑於該議題涉兩稅（營利事業所得稅及綜合所得稅）稅制結構調整、各類所得間（薪資所得與資本所得）及內、外資所得稅稅負衡平、財政收入等層面，賦稅署已於去年十月十四日委託中華財政學會就「我國股利所得課稅及兩稅合一制度之檢討」進行研究，並於昨日送交期中報告。

財政部指出，本案將在兼顧經濟效率、租稅公平及財政健全等原則下進行規劃，於今年五月前提出符合政府施政需要，以及社會各界期待的改革方案，俾健全資本市場、接軌國際稅制及維護租稅公平。