彰銀經營權之爭 撤2訴訟案 台新金盼加快二審宣判
2017-01-17
〔記者王孟倫、盧冠誠／台北報導〕彰銀經營權之爭，有最新進度！台新金控昨表示，原本在高等法院上訴有三項訴求，決定撤回其中兩項，包括「改派三席董事為台新推薦人」及「賠償第二十四屆經營權」，但保留「確認彰銀經營權」之訴訟。台新金強調，希望能加快二審宣判時程，讓爭議早日落幕；對此，財政部表示尊重，但也強調核心部分台新金仍在上訴中，因此財政部相關訴訟也會持續進行。
今年六月彰銀即將改選董事，台新金昨舉行媒體茶會，透露為專注於向高等法院爭取「確認契約存續有效」，有關與財政部之彰銀經營權上訴案件，已委託律師向法院撤回「改派三席董事」及「金錢損害賠償」之兩項請求，僅維持「確認契約關係存在」一項。
台新金表示，因民事訴訟久懸不結，訟爭的法律關係即未能確定，不但損及公司權益，亦有礙營運遠景的規劃與執行；台新金強調，在二○一四年十二月喪失彰銀經營權後，為維護合法權益，不得不對財政部提起訴訟，但「長久與政府機關對簿公堂，耗費雙方資源，實非本公司所願」。
台新金強調，彰銀案宜由高院早日作成判決，讓本件爭議止訟息爭，也希望撤回這兩項訴訟，能讓二審結果可以早點出爐。
針對台新金撤告，財政部國庫署官員表示，「我們尊重」。對於彰銀六月股東會將改選董事，有關徵求委託書部分，據了解，財政部領導的公股陣營，仍將盡力徵求委託書並爭取應有的董事席次。
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