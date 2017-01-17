小檔案》朝陽前身為興農人壽 保戶約10萬

2017-01-17

朝陽人壽的前身為成立於1993年5月、有18年歷史的興農人壽；2010年長億集團透過玉新投資、富有國際開發等法人，掌控興農人壽近8成股權，並進行董監改選，同年9月1日更名為朝陽人壽。

興農人壽先前的董事長栗志中，曾為楊天生特助，雖然新經營團隊進駐又更名，卻無法改善其資本適足率低於50%、淨值負22億元的窘境；朝陽人壽也多次宣稱有意增資，但因提不出明確資金來源與擔保，讓主管機關無法感受其誠意，在去年1月底，由保險業安定基金閃電接管。

到去年底，朝陽人壽保戶人數約10萬名，昨順利標出後，目前國內可說已無問題保險公司。

（記者李靚慧）