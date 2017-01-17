賠付2億創低 南山標下朝陽

2017-01-17

預訂3天內簽約 5月2日交割

〔記者李靚慧、王孟倫／台北報導〕金管會與保險安定基金昨二度標售朝陽人壽，由南山人壽得標，且賠付金額創下兩億元的新低；雙方預計三日內簽約、五月二日交割，南山人壽將籌組專業團隊力求「無縫接軌」。

安定基金︰賠付未動用公款

保險安定基金昨強調，此次是以保險安定基金的自有資金賠付，並非來自金融營業稅，可說「未動用任何公款」；金管會也說，安定基金的資金由保險業所提撥，符合國際上「取之於金融業，用之於金融業」原則，墊支金額並未使用公款處理。

不過，保險業者私下吐嘈，保險安定基金的來源是自產壽險保費一定比率提撥，僅壽險業每年提撥金額就達四十億元；說未動用公款，其實只是來源不同。

安定基金在去年一月二十六日接管朝陽人壽後，曾於去年十月三十一日公開招標，歷經三次投標，都因出價未達底價區而流標；昨進行二度標售，算是金管會主委李瑞倉上任後首度主導的標售案，他一早即至投標現場坐鎮。

據了解，昨除了已重訊公告將參與投標的國泰人壽外，南山人壽、三商美邦也遞出標單，最後由南山人壽得標。

這是安定基金第三度處理問題壽險業者，第一次是在二○一二年標售國華人壽，最後全球人壽以異軍突起之姿，賠付八八三．六八億元標得，創下政府處理問題金融機構的天價紀錄；二○一五年安定基金再度處理國寶人壽與幸福人壽，由國泰人壽賠付三○三億元的金額得標，低於市場預期。

根據資料顯示，朝陽人壽資產約三五九億元、保單數約十萬張，淨值缺口二十二億元；較當年國華人壽資產高達三千億元、保單張數逾二百萬、淨值缺口逾七五○億元，規模可謂天差地遠。