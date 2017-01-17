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泛中資股歹戲多 套牢一缸投資人

2017-01-17

最慘自高點跌掉近九成

〔記者陳永吉／台北報導〕二○一四年國內發生首樁被國際放空機構鎖定的案件，放空機構格勞克斯（Glaucus）出具兩份在台灣上市的「泛中資」公司再生-KY（過去為Ｆ股、後改以開曼等註冊地區分）空方報告，質疑該公司財報不實，目標價訂為零元後，不僅導致再生股價暴跌，也拖累一堆在台上市的中資外企；二○一四年再生事件後，便不再有泛中資外企掛牌上市，且這些股票也都從掛牌後的高點崩跌，最慘僅剩當時高點的十二．五％。

當時外界開始以放大鏡檢視這些具中資背景的外企，之後證期局更「暗示」，只要外企老闆曾是中國籍，申請來台首次公開發行募資ＩＰＯ就不易過關；當時中國最大的合成雲母供應商中晶就被退件，中晶還因此提出行政訴願，不滿台灣政府朝令夕改。

根據證交所官員指出，目前所謂的老闆曾轉籍的「泛中資」外企，包括再生-KY、勝悅-KY、綠悅-KY、矽力-KY、淘帝-KY、金麗-KY這六家公司，這些公司能否增資，證交所會根據券商送來的現增評估報告進行了解，不過核准增資的權限不在證交所，而在證期局。

這六家泛中資外企，上市時間集中在二○一一年下半年至二○一四年一月，且都是股價百元以上的高價股，目前矽力-KY、綠悅-KY、淘帝-KY這三家公司股價仍超過百元，矽力-KY昨收在四六四元，更高居台股第四高價股。

不過，除了矽力-KY之外，其他泛中資外企股價最高點，多集中在掛牌後三個月內，最慘的就是曾被放空機構狙擊的再生-KY，從掛牌後的最高點一四○元，昨收盤價僅剩十七．六元，僅剩高點時的十二．五％。

就負債情況來看，僅矽力-KY、淘帝-KY負債比超過三十％，其餘在三成以下，再生-KY、綠悅-KY甚至不到十％，還算是財務體質健全。

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  • 2014年再生遭放空事件後，便不再有泛中資外企掛牌上市。（資料照）

    2014年再生遭放空事件後，便不再有泛中資外企掛牌上市。（資料照）

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