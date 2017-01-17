泛中資股禁現增？ 證期局消毒

2017-01-17

只要符合規定 外企一視同仁

〔記者陳永吉、王孟倫／台北報導〕國內券商圈近來盛傳，金管會將加強控管有中資色彩的上市櫃外企，不僅擋大股東原是中國籍、現轉籍其他國家的外企來台ＩＰＯ（首次公開發行），更將禁止已掛牌的泛中資外企在台辦理ＳＰＯ（現金增資），造成這些泛中資外企股擬撤出台灣資本市場；金管會證期局澄清，這只是部分券商的臆測，站在主管機關立場，泛中資外企視同其他掛牌外企，都是外企，在辦理ＳＰＯ規定上是一視同仁。

國內某大型券商透露，二○一四年中開始，主管機關對所謂的中資掛牌，採更嚴格的審查標準，原規定「中資」股東持股不得超過三成，擴大到「泛中資」股東，只要外企老闆曾是中國籍，就算轉籍成其他國家，申請ＩＰＯ都會被打回票；近來更擬擴大範圍至ＳＰＯ，等於這些已掛牌的泛中資外企股，只能跟銀行借款或去海外籌資。

另傳出海外籌資也被主管機關放大檢視。據該券商透露，去年已上市的矽力-KY，因無法在國內辦理現金增資，改發行海外可轉債（ＥＣＢ），最後雖發行成功，但主辦券商卻因此事被記處分兩點；檯面上記點的理由是券商部分評估有疏失，但卻引發券商的寒蟬效應。

證交所主管透露，目前主管機關的態度是，除了ＩＰＯ時須遵守「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十八條之一，也就是中資持股超過三十％，除了送證交所或櫃買審查外，也必須取得金管會專案許可後才能辦理股票公開發行；而ＳＰＯ是延續這樣的「潛規則」，所謂中資認定，也同樣擴大解釋至曾有中國籍的大股東。

券商表示，企業掛牌後，如不能在資本市場籌資，等於是判死刑，且台灣本地銀行在「再生事件」後，對泛中資外企都保持距離，已傳出有公司願意被收購下市、退出台灣資本市場。

對此，金管會證期局澄清，外企來台申請上市櫃，並非中資持股超過三成就不行，只是要力求謹慎，另多加金管會的專案審查程序；至於掛牌後若股權出現變化，就得自行進行調整，一切都按法令走，否則就是違法；只要符合規定，中企視同外企，「所謂禁止中資外企辦理ＳＰＯ，是沒有實質意義的揣測與看法。」

證期局也說，元大證券被記兩個缺點是因為有疏失，理由也寫得很清楚，與是否為中資無關。