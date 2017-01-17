投資人民幣存款 去年賠5.56％

2017-01-17

去年人民幣存款餘額 首見減少

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布台灣去年底人民幣存款餘額為人民幣三一一四．一七億元，月增人民幣二十三．九四億元，為連續第二個月成長；不過，若與二○一五年底相比，全年減少人民幣七十九．六一億元（約台幣三六五億元），創二○一三年外匯指定銀行（ＤＢＵ）開辦人民幣業務以來首見。

央行統計，去年底ＤＢＵ人民幣存款餘額（含ＮＣＤ《可轉讓定期存單》）為人民幣二七五九．二九億元，月增人民幣二十三．一一億元，國際金融業務分行（ＯＢＵ）人民幣三五四．五八億元，單月小增人民幣○．八三億元，合計ＤＢＵ及ＯＢＵ共人民幣三一一四．一七億元。

央行官員表示，去年十二月人民幣存款雖成長，但幅度不到一％，且主要來自企業戶增加所帶動。

人民幣去年對美元重貶六．五六％，成為最弱勢的主要亞洲貨幣，反觀台幣逆勢走揚二．四四％，使得投資人民幣難逃虧損命運。

以去年初存入人民幣兩萬元、年息三％為例，要花台幣十萬三二○元（台灣銀行牌告匯率賣出價五．○一六元），一年下來本利和人民幣兩萬六百元，卻只能換回台幣九萬四七三九元（今年初台銀牌告匯率買入價四．五九九元），面臨高達五．五六％的虧損。

由於近期人民幣資金較為緊俏，目前已有銀行開出一個月期或六個月期定存的四％專案利率；對此，行庫主管認為，除了利差，投資人也要考量匯率波動的風險，避免又重蹈去年匯差彌補不了利差的覆轍。