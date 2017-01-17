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川普恐掀貿易戰 星︰經濟可承受

2017-01-17

〔編譯盧永山／綜合報導〕新加坡金管局（央行）局長孟文能（Ravi Menon）表示，若美國新任總統川普所提的貿易保護措施引發貿易戰，全球經濟將面臨「災難性後果」，但他強調新加坡經濟基本面不錯，可以承受任何挑戰。

孟文能在新加坡舉行的瑞銀財富洞察會議上表示，川普可能採取的行動，包括撤銷跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ） 、對進口產品課徵關稅、將貿易夥伴列為貨幣操縱國等，可能引發報復性措施。

他說，儘管有這種可能性，但由於川普上任後是否執行上述貿易政策，仍存在很多不確定性，加上美國現有體制仍對自由貿易有強大支持，「結果可能沒有那麼糟」。

新加坡是出口導向的經濟體，受到全球貿易減緩影響，去年新加坡經濟成長率恐創二○○九年全球金融海嘯以來最低。孟文能表示，新加坡經濟重組仍在進行中，不可能不受全球金融條件緊縮、資本流動劇烈波動、區域企業部門的潛在壓力影響，但該國將繼續投資技能、技術和基礎建設，希望打造一個更強勁、更有動能的經濟。

英國「金融時報」日前報導，美國一旦對進口產品課徵關稅，將對亞洲出口導向國家造成衝擊，迫使亞洲國家採取新的經濟模式。

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  • 新加坡金管局局長孟文能表示，若川普引發貿易戰，新加坡經濟可以承受任何挑戰。（法新社）

    新加坡金管局局長孟文能表示，若川普引發貿易戰，新加坡經濟可以承受任何挑戰。（法新社）

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