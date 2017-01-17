外資站賣方 台幣重貶1角

2017-01-17

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨表現疲弱，終場重貶1角，以31.702元兌1美元作收，結束連續4個交易日升值走勢，但市場觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯經紀公司總成交量僅7.01億美元。

外匯交易員表示，台股下跌且外資站在賣方，拖累新台幣終結先前這波升勢，然而，由於美國因假期休市一天，導致銀行間交投清淡，匯市量能萎縮。

外匯交易員指出，農曆新年腳步逼近，考量尚有部分出口商有拋售美元、發放獎金的需求，以及近期已有投資人趁著美國新任總統川普即將上任前，進行美元多頭獲利了結，預估可望給予新台幣一定程度的支撐。